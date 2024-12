Cómo comienzan el día los CEOs más importantes del mundo

Las rutinas matutinas rigurosas ayudan a maximizar la productividad de los líderes

Los CEO de grandes empresas son figuras claves en el éxito y la dirección de sus compañías. Además de liderar con visión estratégica, estos ejecutivos deben manejar una carga de trabajo intensa y constante toma de decisiones. Para poder gestionar su tiempo de manera efectiva y maximizar su productividad, muchos recurren a rigurosas rutinas matutinas. Estas son las que les permiten optimizar su energía y les dan la claridad mental necesaria para enfrentar los desafíos del día. Al igual que cualquier deportista de alto rendimiento, los CEO encuentran que los primeros momentos del día son cruciales para preparar su cuerpo y mente antes de embarcarse en una jornada repleta de responsabilidades.

Cómo son las rutinas de los CEO más importantes del mundo

Mark Zuckerberg (Meta)

Mark Zuckerberg dedica sus primeras horas a revisar sus aplicaciones digitales antes de iniciar su día con ejercicios de MMA (REUTERS)

El fundador de Meta inicia su día a las 8 a.m., aunque, como confesó respondiendo una pregunta en un vivo de Facebook, lo primero que hace es revisar sus redes sociales: Facebook, Messenger y WhatsApp. A pesar de que la duración frente a la pantalla es breve, se convierte en el primer punto de contacto con su mundo digital antes de proceder con otras actividades.

Después de esta rutina de consulta digital, Zuckerberg dedica tiempo a su bienestar físico. Anteriormente corría para ejercitarse, pero en una entrevista con Joe Rogan en 2022, expresó que prefirió el MMA (artes marciales mixtas), debido a lo desafiante y mentalmente absorbente que resulta. Actualmente, realiza entre tres y cuatro entrenamientos semanales de jiu-jitsu y MMA, complementados con sesiones de fuerza y movilidad. Esta combinación le permite mantener su cuerpo activo y su mente enfocada.

Tim Cook (Apple)

Tim Cook comienza su jornada revisando correos para mantenerse conectado con empleados y clientes, sin distracciones durante su tiempo de gimnasio (REUTERS)

El CEO de Apple, Tim Cook, es conocido por su disciplina y enfoque matutino. Dijo el año pasado durante un episodio de “Dua Lipa: At Your Service“ que se despierta entre las 4 a.m. y las 5 a.m., siendo uno de los CEO más madrugadores. El primer punto en su rutina es revisar correos electrónicos de clientes y empleados, una práctica que realiza de manera rigurosa. Cook se siente cercano a sus empleados y usuarios porque considera que estos correos lo mantienen “con los pies en la tierra” y le dan una visión de lo que el público espera de la compañía.

Después de este contacto temprano, se dedica a una hora de ejercicio físico en el gimnasio, principalmente centrado en entrenamiento de fuerza. En sus entrevistas, mencionó que no revisa su teléfono durante esta hora para no distraerse de su actividad física.

Sam Altman (OpenAI)

Sam Altman optimiza sus primeras horas del día para productividad personal, evitando reuniones tempranas y manteniéndose enfocado con solo un espresso (REUTERS)

Sam Altman, CEO de OpenAI, se refirió en diversas ocasiones a la importancia de las primeras horas del día. Según escribió en 2018 en su blog, luego de despertarse es el momento más productivo, por lo que evita cualquier tipo de reunión durante ese tiempo. Altman prefiere comenzar su día con un expreso fuerte en lugar de un desayuno tradicional, lo que le permite alcanzar unas 15 horas de ayuno, un hábito que, según él, potencia su enfoque mental.

Evan Spiegel (Snap Inc.)

Evan Spiegel disfruta de las mañanas para centrarse en actividades personales y practicar meditación con influencia de métodos enseñados por su esposa (KEYSTONE)

Evan Spiegel, es otro líder que empieza temprano. Según reveló en Entrepreneurship Handbook en 2018, se levanta a las 5 a.m. para disfrutar de unas horas de “tiempo para él” antes de que el resto del mundo se despierte. Durante este tiempo, Spiegel revisa su aplicación y correos electrónicos, mientras disfruta de un doble espresso. Luego dedica 45 minutos a realizar ejercicio en el gimnasio o, alternativamente, a meditar. En 2022, Spiegel compartió a Vogue Australia que su esposa, la modelo Miranda Kerr, lo introdujo en la práctica de la meditación Kriya, una técnica que describe como “transformadora”. Además, comparte su rutina de bienestar con su pareja, incluyendo el uso de productos de la marca de Kerr, como una mascarilla exfoliante de cúrcuma.

Elon Musk (Tesla, SpaceX)

Elon Musk prefiere un buen descanso antes de un gran desayuno o una extensa sesión de gimnasio (REUTERS)

Según reveló el sitio Routines, Elon Musk comienza su día alrededor de las 7:00 a.m. y se asegura de tener suficiente descanso antes de iniciar su jornada. A pesar de su apretada agenda, suele empezar con un pequeño placer: una dona. Inmediatamente después, revisa su teléfono para estar al tanto de cualquier emergencia relacionada con sus empresas. Tras esta revisión, se ducha, lo que considera esencial para sentirse completamente despierto y preparado para afrontar el día. Aunque a menudo omite el desayuno debido a su ritmo acelerado, cuando lo realiza, prefiere un omelette acompañado de café, que lo ayuda a mantenerse alerta. Su rutina también incluye una sesión breve de ejercicio, aunque no es un entusiasta del gimnasio, y luego se dedica a llevar a sus hijos a la escuela antes de comenzar su jornada laboral.

Jeff Bezos (Amazon)

Jeff Bezos inicia el día de forma relajada sin dispositivos móviles, permitiéndole tomar decisiones importantes con mayor claridad mental al inicio de la jornada (Europa Press)

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene una rutina matutina relativamente más relajada. Según la información revelada por Axios, Bezos se despierta temprano, pero su enfoque inicial es disfrutar de una taza de café y leer el periódico. Además, disfruta de un desayuno con sus hijos antes de que estos se vayan a la escuela. Junto con su prometida, Lauren Sánchez, sigue una regla de no usar teléfonos por la mañana, lo que les permite disfrutar de un momento “mágico” juntos.

Después de un inicio tranquilo, dedica tiempo al ejercicio físico, realizando sesiones de cardio y levantamiento de pesas. Además, planea sus reuniones más exigentes mentalmente antes de las 10 a.m., cuando se siente más alerta. Esto le permite afrontar las reuniones de mayor intensidad intelectual antes de que su energía empiece a disminuir a lo largo del día.

Marc Benioff (Salesforce)

Marc Benioff comienza su día con meditación, inspirándose en prácticas aprendidas con comunidades religiosas, antes de enfrentar las obligaciones empresariales (REUTERS)

El CEO Marc Benioff, dedica una parte importante de su mañana a la meditación según reveló a Business Insider, una práctica que realiza entre 30 y 60 minutos. Benioff, un firme defensor del bienestar, lleva años practicando la meditación, una técnica que lo ayuda a gestionar el estrés, como compartió en una entrevista de 2005 a SFGate.

A lo largo de su carrera, trabajó estrechamente con monjes de Plum Village, un monasterio en Francia, y ha implementado salas de meditación en los edificios de Salesforce en San Francisco. Lo considera un paso fundamental para empezar el día con la mente clara y organizada.

Bob Iger (Disney)

Bob Iger evita distracciones digitales al amanecer, equilibrando su enfoque en actividad física silenciosa con introspección antes de abordar tareas ejecutivas (REUTERS)

El CEO de Disney, empieza su día muy temprano, a las 4.15 a.m. Sin embargo, a diferencia de otros líderes que revisan sus correos electrónicos o las noticias, Iger prefiere evitar cualquier distracción digital. Cómo dijo en una cumbre organizada por Vanity Fair, su rutina matutina se centra en ejercicio y en dar espacio a sus propios pensamientos. explicó que realiza su actividad física en una sala oscura con la televisión en silencio, mientras escucha música propia. Esto le permite reflexionar y organizar su mente antes de enfrentar los desafíos del día.

Jack Dorsey (Block y X)

Jack Dorsey emplea las mañanas para meditación seguida de café, ajustando sus rituales matutinos según los niveles de estrés que enfrenta (REUTERS)

Jack Dorsey es conocido por su disciplina en la meditación. Según reveló a Business Insider, se despierta a las 6:15 a.m., y su rutina matutina comienza con una hora de meditación. Posteriormente, disfruta de una taza de café para complementar su jornada. En entrevistas pasadas, Dorsey explicó que su ,mañana cambió con el tiempo, adaptándose a sus niveles de estrés y las demandas profesionales. Su hábito de meditar durante la mañana le ayuda a reducir la ansiedad y estar mejor preparado para las decisiones difíciles que enfrenta durante el día.

Jamie Dimon (JPMorgan)

Dimon realiza ejercicio durante 45 minutos, incluyendo aeróbicos y pesas ligeras (REUTERS)

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, comienza a las 5 a.m. y dedica dos horas a leer diferentes periódicos y a revisar informes internos y de analistas, según The Wall Street Journal. Esta actividad le permite mantenerse informado sobre las últimas noticias económicas, políticas y financieras. Después de esta intensa sesión de lectura, realiza ejercicio durante unos 45 minutos, con actividades que incluyen aeróbicos y pesas ligeras. Dimon mencionó que no suele tener apetito por la mañana.