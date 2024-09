Ángel de Brito y Susana Roccasalvo dejaron atrás su histórica pelea y volvieron a encontrarse al aire

Este martes la conductora y periodista Susana Roccasalvo estuvo de invitada en Ángel Responde, el programa que Ángel de Brito tiene en el canal de streaming Bondi Live. Y así, se reconciliaron al aire tras una larga batalla mediática y judicial que los enfrentó por años. Lejos de esquivarle a la polémica, ambos recordaron el origen de su fuerte pelea.

Al comienzo de la entrevista, la también locutora habló sobre su presente, luego recordó su pasado y fue picante con algunas figuras del medio. Sin evadir la cuestión, Roccasalvo recogió el guante y recordó su enfrentamiento con de Brito originada muchos años atrás. “Y vos, entre Viviana Canosa y yo, como lo dijiste hace unos años en Canal 13, ¿con quién te quedás?”, acorraló la conductora de Implacables (El Nueve) a su colega de LAM (América). “Mirá por lo que te enojaste... ¿Lo puedo repetir lo que pasó entre nosotros? Una pelea muy estúpida”, le respondió de Brito antes de recordar el inicio de su enemistad con Susana.

“Un día con las ‘angelitas’ estábamos haciendo un ping pong en ese relleno que hay que hacer cuando se cae un invitado, cuando ya no hay más móvil... En ese momento estaba la pelea de (Luis) Ventura y (Jorge) Rial, que nos dio de comer mucho tiempo a todos, y ellas me preguntaron a quién elegía. Y después se derivó al ping pong, y les digo en un momento: ‘¿Canosa o Roccasalvo?’. Y yo dije: ‘Canosa, porque Roccasalvo es una porquería’. Pero es una expresión que yo uso mucho, que obviamente a Susana le jodió”, se defendió de Brito. “Al otro día, como yo la escucho en un programa decir que me iba a hacer juicio, que le había molestado y estaba ofendida, le pido disculpas. Y ahí empezó todo esto”, agregó el conductor.

Ángel de Brito y Susana Roccasalvo, reconciliados

Fue a partir de estos dichos que Roccasalvo decidió demandar a de Brito después de que el conductor, que por aquel entonces tenía su programa en la pantalla de El Trece, dijera esas palabras de la periodista. Así fue como esa frase provocó la furia de la expartenaire de Carlos Monti en el recordado ciclo Rumores. “Llamé a mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada”, argumentó Susana en aquel momento. “Si yo hago un compilado de las agresiones de Ángel de Brito tendría que comenzar en 2013, en Intratables (América). Ahí mismo, me largó al aire que yo era una vieja. Yo me fui ese día a los insultos”, dijo.

“Hice un chiste, Roccasalvo. ¡Un chiste! Un poquito de humor. Estábamos hablando de (Jorge) Rial y (Luis) Ventura, y le pregunté a todas a quién elegían. Y después puse otro ejemplo, Canosa y Roccasalvo. Y dije que era un porquería en lo profesional, no en lo personal. Que no se ofenda tanto y que tenga un poco de humor, cuando ella ha descalificado a María Santísima: a los uruguayos, a gente por su peso, como a Laura Ubfal... hay un montón de archivo para recordarle a Susana y lo tengo”, se defendió de Brito por aquel entonces.

“Fue un chiste, Susana, no te ofendas tanto. No fue contra la persona, sino contra lo que hace en televisión, que me parece muy mediocre”, dijo Ángel, quien además apuntó contra Belén, la hija de Roccasalvo, quien en aquella época lo había insultado por esta enemistad. “Su hija también me insultó, así que estamos a mano. Se ve que recién empieza y no sabe hacer su trabajo”, cerró.