Desde colores hasta cortes de cabello: cuáles son los estilos que rejuvenecen y aumentan la confianza

Estando dentro de la industria de la belleza por tantos años, trabajando con clientes desde que era chico en la peluquería de mi papá y luego en mis salones de belleza, he tratado y conocido a infinidad de personas, viendo cómo actúan y llevan su vida. Más aún, investigando, me he dado cuenta de que la actitud, el estilo de vida y tu look, definen la edad y no una fecha en el calendario.

Aunque el paso del tiempo es inevitable, cómo lo llevamos puede hacer una gran diferencia en nuestra apariencia. Un cambio de look no solo puede rejuvenecer nuestra imagen exterior, sino también revitalizar nuestra confianza y actitud ante la vida. Desde cortes de cabello y colores estratégicos hasta ajustes en nuestro estilo de vida, la forma en que nos presentamos al mundo puede restar años a nuestro rostro.

La actitud con la que enfrentamos el día a día es clave para proyectar una imagen juvenil. El estrés, comer mal, la falta de sueño y una actitud negativa pueden añadir años a nuestra apariencia. Adoptar un estilo de vida saludable, que incluya ejercicio regular, buena alimentación y tiempo para el cuidado personal, no solo beneficia nuestra salud, sino que también ilumina nuestro rostro y nos hace ver más jóvenes.

En el caso de las mujeres, el maquillaje y la vestimenta también juegan un papel crucial. A veces, menos es más. Un maquillaje pesado puede acentuar las arrugas y líneas de expresión, mientras que un enfoque más ligero y natural resalta la frescura. De igual manera, elegir prendas que favorezcan la figura, en colores que iluminen nuestra piel, puede marcar una gran diferencia.

El corte y color de cabello juegan un papel crucial en la imagen, tonos cálidos y estilos modernos pueden restar años a la apariencia (Freepik)

Ten en mente siempre, “de la moda, lo que acomoda”, no porque esté de moda, te lo vas a poner. Tienes que estudiarte y ver que cortes de ropa y texturas te favorecen más. Si no tienes ni idea, pues asesórate con un profesional de imagen, ellos son expertos y te ayudarán a encontrar las prendas ideales para lucir más joven y hermosa.

Vamos a ahondar en el material de mi especialidad, el cabello. El corte y el color del cabello son quizás las herramientas más poderosas en la búsqueda de un look más joven. De entrada, te digo que yo no soy muy partidario de las canas en las mujeres: es muy raro que puedan lucir juveniles y tiene mucho que ver el corte de cabello: nunca largo, siempre corto, moderno, tipo pixie, acompañado de un estilo, una actitud y un maquillaje juvenil pueden hacer el truco.

Te voy a sugerir 5 opciones, tanto para mujeres como para hombres, para tener en cuenta y adoptarlos si así te parece. Como siempre digo, consulta con tu estilista de confianza antes de hacer cualquier cambio drástico en tu look, que si bien el pelo crece, siempre se puede tomar un tiempo y la puedes pasar no muy bien.

Para mujeres:

1. Corte bob asimétrico con mechas balayage

El corte bob asimétrico con mechas balayage suaviza las facciones y agrega dimensión al cabello (@halleberry)

• Por qué rejuvenece: el bob asimétrico es moderno y desenfadado, mientras que las mechas balayage agregan dimensión y brillo, suavizando las facciones.

• Color recomendado: tonos caramelo o miel para un look cálido y natural.

2. Corte lob (long bob) o bob con flequillo

El corte lob con flequillo disimula las líneas de expresión, un estilo sofisticado que favorece a mujeres de todas las edades (@jlo)

• Por qué rejuvenece: el flequillo disimula las líneas de la frente y el lob enmarca el rostro, creando un look juvenil y sofisticado.

• Color recomendado: rubios cenizos o tonos chocolate para un toque elegante.

3. Shag con capas suaves

Un corte shag con capas suaves añade movimiento y volumen, por lo que evita que el cabello se vea plano y sin vida, ideal para un look fresco (@matwulff)

• Por qué rejuvenece: crean movimiento y volumen, evitando que el cabello se vea plano y sin vida.

• Color recomendado: castaños claros con reflejos dorados.

4. Pixie con textura

El pixie texturizado es perfecto para un cambio radical, un estilo audaz que rejuvenece y añade carácter (@nothingbutpixies)

• Por qué rejuvenece: es audaz y moderno, perfecto para mujeres que buscan un cambio radical.

• Color recomendado: plata o gris ceniza para un look atrevido y chic.

5. Melena larga con ondas suaves

La melena larga con ondas suaves aporta frescura y juventud, el ombré en tonos naturales resalta la belleza natural del cabello (@sofiavergara)

• Por qué rejuvenece: las ondas suaves en una melena larga dan una sensación de juventud y frescura.

• Color recomendado: ombré en tonos naturales como el castaño y rubio oscuro.

Para hombres:

1. Corte undercut con desvanecido

El corte undercut con desvanecido es moderno, el contraste entre los lados y la parte superior aporta frescura

• Por qué rejuvenece: el desvanecido moderno en los lados con algo de longitud en la parte superior da un aire fresco y juvenil.

• Color recomendado: tonos oscuros con sutiles reflejos para dar brillo.

2. Corte texturizado con flequillo

Un corte texturizado con flequillo puede suavizar las líneas de expresión, añadir interés y rejuvenecer el rostro de manera sutil (Richard Shotwell/AP)

• Por qué rejuvenece: un flequillo texturizado añade interés y puede suavizar las líneas de expresión.

• Color recomendado: castaño o castaño claro

3. Corte clásico con desvanecido

El corte clásico con desvanecido bajo es elegante y moderno, ideal para hombres que buscan mantener un look pulido (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

• Por qué rejuvenece: un corte clásico con desvanecido bajo es elegante y moderno, ideal para mantener un look pulido.

• Color recomendado: castaño, gris.

4. Corte buzz con barba cuidada

El corte buzz con barba cuidada ofrece una apariencia limpia, la barba bien definida añade carácter sin perder frescura (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

• Por qué rejuvenece: el corte es fácil de mantener y da una apariencia limpia y juvenil, mientras que una barba bien cuidada añade carácter.

• Color recomendado: natural, con la barba bien definida.

5. Corte medio con volumen

Un corte medio con volumen alarga y rejuvenece el rostro, los tonos castaños claros o rubios oscuros aportan brillo y vitalidad (EFE/Bianca de Marchi)

• Por qué rejuvenece: este corte agrega volumen en la parte superior, lo que puede alargar y rejuvenecer el rostro.

• Color recomendado: rubios oscuros o castaños claros.

Como te digo, rejuvenecer no siempre significa recurrir a tratamientos invasivos. A veces, un simple cambio de look, acompañado de una actitud positiva, y un estilo de vida sano, puede hacer maravillas.

Cuídate para prevenir, cuida tu salud y la salud de tu cabello usando en casa productos de buena calidad para que cada nuevo look que adoptes te dure en buen estado y tu cabello se mantenga sano y fuerte.

¡Anímate a probar uno de estos estilos y descubre cómo un pequeño ajuste puede hacerte sentir y ver años más joven!

