“Es casi como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”: las múltiples personalidades de Elon Musk, según su biógrafo

La biografía de Elon Musk se hizo después de 3 años de preparación. Allí cuenta la personalidad del empresario

El empresario y emprendedor Elon Musk es una de las figuras más intrigantes y controvertidas del siglo XXI, con una personalidad única y un estilo de liderazgo que han sido objeto de mucho debate y análisis.

Como CEO de SpaceX, Tesla, Neuralink y The Boring Company, Musk ha desafiado las convenciones en múltiples industrias. Ha roto pensamientos estructurados por décadas y ha tomado a la innovación y al fracaso como pilares para construir o desarrollar todo lo que se propone.

Muchos han intentado analizarlo y definirlo, pero pocas descripciones han sido tan originales y completas como la de Time, que lo eligió como Persona del Año en 2021 y por la biografía que publicó el escritor estadounidense Walter Isaacson, que ya ha escrito biografías de Benjamin Franklin, Albert Einstein y Steve Jobs.

Musk tiene múltiples empresas exitosas a su cargo. EFE/Zbigniew Meissner

“Quiero estar a tu lado durante dos o tres años. Quiero estar en todas las reuniones”, le dijo a Musk para hacer su biografía. “Y él dijo: ‘Bien’”.

En cuanto a cómo es Musk, Isaacson sostuvo: “No existe un solo Elon Musk. Tiene muchas personalidades. Casi múltiples personalidades. Y puedes verlo pasar de ser muy vertiginoso y divertido a estar profundamente en modo ingeniero. Y luego, de repente aparece la nube oscura. Es casi como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”.

Isaacson describió la volatilidad en la personalidad de Musk y aseguró que proviene de una infancia muy dura en Sudáfrica, con su padre abusivo, Errol.

“Todo está relacionado con los traumas y los impulsos de la infancia. Eso lo hizo aventurero. Lo hizo sentirse más cómodo con el drama. Tuvo una infancia muy dura. Aprendió a lidiar con el dolor y a amar el drama que le inculcó su padre. De niño sufrió acoso escolar y su padre se puso del lado de los acosadores, así que a lo largo de su vida Musk ha tenido estos oscuros demonios. A veces las grandes personas tienen oscuros demonios en su cabeza y son capaces de canalizarlos para convertirlos en sus motores”, aseguró sobre Musk.

Musk se define como una persona curiosa que le gusta emprender (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

El propio Musk dijo, en una charla TED de 2022: “Para ser franco, no tuve una infancia feliz. Fue bastante difícil”. “La forma en que su padre lo trató le dejó profundas cicatrices. Cuando lo acosaron en el patio de la escuela, cuando le golpearon la cara contra los escalones de concreto y su padre se puso del lado de la persona que lo golpeó en lugar de Elon”, dijo Isaacson, quien aseguró que Errol Musk había confesado: ‘Lo crié para que fuera duro’.

A los 31 años, Musk había fundado y vendido dos empresas de software, lo que lo convirtió en multimillonario. Uno de ellos fue PayPal. Y con ese dinero fundó SpaceX, la principal empresa espacial en el mundo. Isaacson dice que la fábrica de SpaceX no es como la de Boeing: “Todos aquí están dispuestos a correr riesgos y saben cómo moverse rápido. Cuando Musk y yo caminábamos por este corredor y veía a la gente un poco letárgica, o no había suficiente gente, decía: “¿Dónde están todos? ¡Pónganse en marcha! ¡Esto debe estar terminado esta noche!. Eso nunca sucedería en Boeing”.

¿Y por qué la urgencia? “Él siente que es urgente que los humanos se vuelvan multiplanetarios y lleguen a Marte”, dijo Isaacson. “Siente que podría haber una crisis en la Tierra, o que podría suceder algo, y que necesitamos ser una especie multiplanetaria. “Hay personas que realmente intentan evitar el contacto visual, porque él puede ser brutal. Puede enojarse mucho. Puede descargarse sobre la gente”, agregó el escritor.

El nuevo megacohete de Musk, Starship, será el encargado de volar a la Luna, Marte y otros planetas (SpaceX)

Otra característica que tiene Musk es que es abierto a hablar sobre su síndrome de Asperger, pero cree que expresar empatía con sus empleados sólo ralentizará las cosas. “Él me decía: ‘Sí, no tengo tanta empatía. No soy como tú, no quiero que la persona que tengo enfrente simplemente me ame. Tengo que entenderlo. Misión cumplida”, precisó Isaacson.

Franz von Holzhausen, jefe de diseño para Tesla, es una de las personas que más exitosamente ha interpretado a Musk, ya que ha estado en Tesla durante 15 años, dando forma a cada modelo de Tesla, incluido el Cybertruck de acero inoxidable de diseño moderno y radical . “A veces no es fácil. Hay que dejar algunas cosas personales a un lado, pero al final la recompensa vale la pena”, afirmó.

Hoy en día, SpaceX y Tesla no son los únicos proyectos de Musk. El empresario desarrolla su empresa de implantes cerebrales, Neuralink, que la semana pasada logró en que una persona cuadripléjica pudiera jugar al ajedrez online solo con su pensamiento. También dirige una empresa de construcción de túneles, The Boring Company y una nueva empresa de inteligencia artificial, llamada xAI . Tesla también está desarrollando Tesla Bot, un robot humanoide diseñado para hacer el trabajo sucio por nosotros.

Elon Musk, CEO de Tesla presentando un auto en Alemania (REUTERS/File Photo)

Y por supuesto está Starlink, una constelación de miles de satélites que puede llevar una señal de Internet a todo el planeta, incluidas regiones remotas y zonas de desastre.

El año pasado, Musk envió miles de terminales Starlink para ayudar al ejército ucraniano sin costo alguno. Pero cuando creyó que Ucrania iba a la ofensiva, atacando barcos rusos en Crimea en septiembre pasado, Isaacson dice que Musk cortó su servicio allí. “Musk sintió que eso conduciría a la Tercera Guerra Mundial”, dijo Isaacson, “y por eso, por su cuenta, desmanteló Starlink a lo largo de la costa de Crimea”.

En una de sus últimas confesiones sobre Musk, Isaacson aseguró que al innovador empresario le encanta ser el héroe épico, le encanta demasiado”. Pero cuando se trata de controversia, sería difícil superar la compra de Twitter por parte de Musk el año pasado por 44 mil millones de dólares. Inmediatamente despidió a más del 80% de los empleados, restableció la cuenta de Donald Trump y flexibilizó las reglas contra el discurso de odio y la desinformación.

Rasgos de la personalidad de Musk

Musk tiene múltiples personalidades, según su biógrafo (REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo)