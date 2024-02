De Justin Bieber a Elon Musk: todos los looks de los famosos en el show del Super Bowl 2024

Las celebridades asistieron al Super Bowl y dieron que hablar con sus looks, analizados por expertos a Infobae

El Super Bowl, el evento culminante de la National Football League (NFL), trasciende las fronteras del deporte, convirtiéndose en una celebración global que atrae a millones de telespectadores cada año. Además de la competencia deportiva, el espectáculo de medio tiempo y la presencia de celebridades y figuras públicas de renombre internacional en las gradas aportan un brillo adicional al mega evento.

En esta edición LVIII (58), el Allegiant Stadium en Las Vegas es el imponente escenario en el que se enfrentan los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. El artista texano Usher, considerado el rey del R&B, fue el elegido para el icónico concierto del Halftime Show.

Sin embargo, aunque esta noche no se subió al escenario, en uno de los palcos vip del estadio, la gran protagonista fue Taylor Swift quien viajó desde Tokio a Las Vegas para alentar a su pareja, el jugador Travis Kelce, una de las estrellas de los Kansas City.

En diálogo con Infobae, el diseñador Gabriel Lage y la asesora de imagen Laura Malpeli analizaron los looks de las celebrities en este evento global.

Las figuras del espectáculo y el deporte en el Super Bowl 2024

Taylor Swift

Taylor Swift llegó para alentar a su novio, Travis Kelce (REUTERS/Carlos Barria)

La artista Taylor Swift llegó desde Tokio al evento pocas horas después de haber brindando un show en la capital japonesa. La diva lució “un corset de corte en la cadera y pantalones encima, muy prêt-à-porter. Ella siempre usa algo de brillo en sus looks, y en este caso se lo puso al pantalón”, describió Lage sobre el look de la cantante.

Justin Bieber y su esposa Harley

Justin Bieber y Hailey Bieber asistieron al gran partido; están entre las grandes celebridades del evento /AFP

La pareja conformada por Justin y Harley Bieber llegó al Super Bowl y los flashes no tardaron en enfocar su paso. “Justin optó por prendas oversize -opinó Malpeli- con combinación de texturas y estampas, en camisa y en la línea recta vertical de la prenda inferior. Hailey eligió un abrigo oversize con animal print y hubo un leve contraste con la prenda inferior; los jeans claros y no entallados permiten que se destaque el calzado por su tono y por el empeine en V”.

Usher

El artista Usher protagonizó el icónico show del entretiempo (REUTERS/Mike Blake)

Usher, ganador de ocho premios Grammy, fue el elegido para liderar el show del entretiempo del Super Bowl y lució un look total white con prendas over size y pequeñas incrustaciones de cristales en tonos plata. El artista de 45 años deslumbró con un atuendo que fue diseñado en exclusiva por Dolce & Gabbana.

Alicia Keys

Uhser y Alicia Keys durante el concierto del entretiempo del Super Bowl; un show inolvidable de los artistas (REUTERS/Mike Blake)

La artista Alicia Keys fue otra de las protagonistas del show del entretiempo, y acompañó a Usher con una performance tanto en el piano como en la voz. Juntos interpretaron el tema “My Boo”. Keys eligió un vibrante look total red de Dolce & Gabbana en un body cubierto de cristales.

Lady Gaga

Lady Gaga llegó al Super Bowl para alentar a los 49ers (@ladygaganownet)

Lady Gaga estuvo entre las principales estrellas musicales que asistió al Super Bowl. En su caso, lo hizo como simpatizante de los 49ers. La artista lució una audaz combinación de rojo y negro realzada por toques metálicos tanto en la ropa como en el maquillaje artístico.

Elon Musk

Elon Musk, fundador de Tesla, asistió al Súper Bowl con un look informal (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

“Elon Musk eligió un atuendo informal en tonos neutros fiel a su estilo, con un diseño sutil en la zona superior de la remera, también parte de sus estilismos casuales”, planteó la asesora de imagen sobre el look del empresario Elon Musk, fundador de Tesla, de SpaceX y dueño de la red social X (antes Twitter).

Travis Kelce

Travis Kelce, novio de Taylor Swift, compite para Kansas City Chiefs (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Una de las figuras más esperadas en este mega evento fue Travis Kelce, figura del equipo de los Kansas City Chiefs y pareja de Swift.

“La chaqueta corta es lo último en moda con un juego de pantalones de línea pura y clásica. Acompaña el bolso que es lo más top de la temporada; el bolso como accesorio masculino viene con todo últimamente. La tela podría tener un laminado y algo de brillo”, indicó Lage.

“Lució un atuendo que sale de la monotonía del negro, incorporando brillos en las prendas y accesorio. Claramente no pasa desapercibido más allá de haber optado por un tono neutro y oscuro”, consideró Malpeli.

Reba McEntire

La artista Reba McEntire, estrella del country, fue elegida para cantar el himno en el Super Bowl (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Uno de los momentos emotivos del Super Bowl cada año es la entonación del himno de EEUU. En esta ocasión, estuvo a cargo de la cantante de música country Reba McEntire.

“Optó por un look que le otorga protagonismo, adecuado a su rol durante este evento. Vemos brillos en la textura de su blazer (en un tono ideal para su paleta de colores personal), así como en la hebilla de su cinto. El cabello con movimiento ya es parte de su marca personal”, observó Malpeli.

Post Malone

El músico Post Malone, otro de los aristas que animó el evento /Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

El compositor estadounidense Post Malone entonó una canción en la antesala del evento. Sobre su look, la asesora de imagen apuntó: “Optó por lo informal, de acuerdo a su performance. El contraste entre el tono del saco, con una textura táctil suave, permitió destacar la guitarra. Los accesorios más llamativos fueron los colgantes, además de los tatuajes en rostro y cuello”.

Kyle Juszczy

Kyle Juszczyk eligió un look deportivo para la antesala del evento, en el cual compite por San Francisco (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

El jugador de San Francisco, Kyle Juszczyk, arribó al estadio con un look de ocasión, con una campera alusiva a su equipo. En ese tono, Lage analizó: “Es una chaqueta de corte deportivo y con diferentes escudos que es una línea que participa de las nuevas colecciones 2024″.

Por su parte, Malpeli sumó: “Es una campera diseñada por su esposa, Kristin Juszczyk, cuyos diseños se volvieron virales especialmente cuando Taylor Swift lució una campera con el número de su novio diseñada por ella también. En este atuendo, la campera hace alusión a algunos de sus compañeros y el resto del atuendo en negro refuerza el protagonismo de la campera”.

Richie James

El profesional de Kansas City Chiefs, Richie James, eligió un vistoso look para el Super Bowl, con tonos de naranja que no pasan desapercibidos /Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Sin dudas, uno de los looks más osados de la jornada fue el de Richie James, quien integra el equipo de los Kansas City Chiefs. Según Malpeli, “él suele recurrir a atuendos llamativos, sea por el calce de las prendas, por las texturas que combina así como por las estampas, y este no es la excepción. Textura con brillo, múltiples colores vivos, incluso en el calzado, todo para no pasar desapercibido”.

Andra Day

La artista Andra Day durante el Super Bowl /Kyle Terada-USA TODAY Sports

Andra Day es una de las grandes referentes del estilo Rhythm and blues. En este Super Bowl 2024 interpretó “Lift Every Voice and Sing”. Según Malpeli, se trata de “prendas oversize en un atuendo monocromático que combinó el calce holgado con los tacos más angostos. Se lució más su cabello y su rostro, como si buscara no quitar protagonismo a su voz”.

Chase Young

Las transparencias dominaron el atuendo del jugador Chase Young/ Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Chase Young forma parte del plantel de San Francisco y eligió un atuendo con transparencias en la previa de la gran final. “Se lo ve con un aspecto confiado, y este es otro atuendo que nos permite desmitificar que un look en negro es monótono o aburrido. La prenda superior con transparencia destaca el torso. Los pantalones tienen brillo, como detalles de letras y colores, que se destacan con calzado que no compite por protagonismo con estos detalles”, dijo Malpeli.

Fred Warner

Fred Warner, de San Francisco 49ers, lució un traje black and white /Kyle Terada-USA TODAY Sports

“Este es un look que combina los dos neutros más conocidos, con detalles como las solapas anchas, las aberturas laterales del saco y el corte más amplio de los pantalones a partir de las rodillas. Los accesorios, en la solapa y el reloj en dorado y los lentes y bolso en negro complementan muy bien”, dijo Malpeli sobre el look de Fred Warner.