Latin America’s 50 Best Restaurants: cómo es el proceso de votación y los detalles de la gran ceremonia de esta noche

La Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto (Imagen ilustrativa Infobae)

(RIO DE JANEIRO) Llegó el día, en minutos nomás, comienza el gran torneo de la gastronomía, un evento único que el mundo entero mira de cerca, en este caso, la región latinoamericana. En la dinámica y colorida Río de Janeiro, Brasil, se avecina un evento culinario de gran envergadura: los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Los mejores restaurantes de toda la región esperan hoy conocer este listado que los posiciona dentro del mapa de la gastronomía más selecta. En la actualidad, el restaurante ‘Central’, liderado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, tiene el honor de ostentar dicha distinción. No obstante, en esta ceremonia se desvelará si mantiene su posición número uno, o si será superado, ya que existen varios contendientes favoritos para alcanzar este codiciado puesto este año.

Originario de Lima, Perú, y con una década de historia, este acontecimiento ha dejado una huella profunda en la escena gastronómica latinoamericana. Este año, Río de Janeiro se enorgullece de acoger la ceremonia, siendo la primera vez que se lleva a cabo en Brasil, augurando una velada memorable. Este martes se develará la esperada lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina de 2023.

“Hoy en día es una lista y una selección de los restaurantes más relevantes del mundo. Y 50 Best como marca ya tiene muchas listas. Hay una lista que es la global, que es el World 50 Best”, contó a Infobae Daniel Greve, un gran entendido del mundo gastronómico y el chairman de los “50th Best” de Sudamérica desde 2017.

Latin America’s 50 Best Restaurants

Greve, un verdadero conocedor del mundo gastronómico, despliega un arduo trabajo para asegurar que los premios “The 50th Best” se lleven a cabo de manera impecable.

“Hoy estamos en Río de Janeiro celebrando la gala para Latinoamérica. Y hay otras también locales como ésta, que son las de Medio Oriente y África. Hay otra asiática y se van celebrando distintas también. 50 Best tiene otras marcas como la relacionada con los hoteles y con los bares. Pero en el fondo es básicamente una selección de grandes restaurantes. Parte como una lista un poco más de Fine Dining, pero hoy en día podríamos decir que es la gran referencia que ya tiene 25 años y que selecciona restaurantes que ofrecen grandes experiencias”, agregó Greve.

El grupo de chefs argentinos en el Latin America’s 50 Best Restaurants Latin America’s 50 Best Restaurants

Latin America’s 50 Best Restaurants ha publicado la lista de restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, como parte de su compromiso de reconocer a un mayor número de establecimientos dentro del ámbito de la hotelería.

Llegando por segunda vez a la región, la lista extendida se ha convertido en parte integral de The World’s 50 Best Restaurants, y tiene como objetivo resaltar las diversas culturas culinarias de toda América Latina previo a la presentación oficial de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, a realizarse el 28 de noviembre en Río de Janeiro.

La lista 51-100 del año 2023 destaca más destinos que nunca, con 27 ciudades, tres más que en 2022, presenta 15 nuevas incorporaciones en toda América Latina. Santiago y São Paulo se consolidan como mecas culinarias, liderando cada una con seis restaurantes en la lista ampliada, el mayor número entre todos los destinos.

El proceso de votación

Los votos de esta academia conforman la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. Se divide en cinco regiones: México, Centroamérica, Suramérica (Norte), Suramérica (Sur) y Brasil

El rol de la organización 50 Best en la promoción de restaurantes y el reconocimiento del talento culinario sigue siendo más vital que nunca, manteniendo su compromiso de respaldar al sector de la hostelería al inspirar a los amantes de la gastronomía a explorar experiencias culinarias emocionantes. “50 Best trabaja con la consultora de servicios profesionales Deloitte, su socio oficial de adjudicación independiente, para preservar la integridad y autenticidad del proceso de votación y la lista resultante de Latin America’s 50″, explicaron en un comunicado.

La Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cada uno seleccionado cuidadosamente por su experiencia y conocimiento del panorama gastronómico latinoamericano.

Los votos de esta Academia conforman la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. Se divide en cinco regiones: México, Centroamérica, Suramérica (Norte), Suramérica (Sur) y Brasil, cada una con votantes que incluyen periodistas, criticos gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets viajeros.

Fotografía de archivo en la que se registró una entrega de los Latin Americas 50 best Restaurants, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En 2023, cada miembro emitió 10 votos por sus mejores experiencias gastronómicas en los últimos 18 meses; al menos cuatro de esos votos debían ser para restaurantes fuera de su propio país (los miembros que no podían viajar internacionalmente votaron solo por seis restaurantes de su país).

Cómo será la premiación

El Copacabana Palace, un emblemático destino en Río de Janeiro, se convertirá en el escenario principal de la gala de premiación. La velada se iniciará con la llegada de los distinguidos representantes de los restaurantes, quienes desfilarán por la alfombra roja antes de disfrutar de un acogedor cóctel de bienvenida.

Este evento no solo constituye una ocasión para celebrar, sino también para destacar y honrar el talento y la creatividad que brillan en la escena culinaria.

Durante la ceremonia de premiación, además de revelarse la lista de los 50 mejores restaurantes, se entregarán otros prestigiosos galardones. Estos incluyen el Premio Estrella Damm Chefs’ Choice, el Premio Gin Mare Art of Hospitality y el Premio al Mejor Pastelero de Latinoamérica. Estos reconocimientos destacan la excelencia en diversas áreas de la gastronomía.

El chef brasileño Alex Atala es uno de los protagonistas de este evento /EFE/Javier Lizon/Archivo

Por otro lado, el Premio Beronia al Mejor Sumiller de Latinoamérica, otro de los destacados premios, marcará el punto culminante de la noche con el anuncio del restaurante que se alzará como el Mejor Restaurante de América Latina en 2023.

Desde su inicio en 2013, The Latin American’s 50 Best Restaurants se ha convertido en la principal referencia gastronómica del continente, proporcionando a comensales de todo el mundo información y recomendaciones de la más alta calidad.

Este ranking anual se compone de las evaluaciones de más de 300 especialistas en la industria de restaurantes de toda América Latina. Captura la diversidad y riqueza del panorama culinario del continente, ofreciendo un vistazo a las tendencias y preferencias actuales. La credibilidad y la influencia de esta lista están respaldadas por un riguroso sistema de votación que es cuidadosamente supervisado por la firma Deloitte, según confirmó la organización. Este proceso garantiza que los resultados sean equitativos y reflejen fielmente la opinión de los expertos en la materia.