Un especialista en estética necesita dos años para perfeccionar una técnica y 20 para aprender a decir que no

El Dr Raúl Banegas nos cuenta cómo decir que no a una consulta de una paciente.

Hoy vivimos un crecimiento exponencial de los tratamientos estéticos no invasivos. Sin duda la alta satisfacción del paciente, las personas que buscan verse mejor, no cambiar, sino verse mejor a la edad que tienen. También el impacto del aumento de las videollamadas y reuniones on line son los grandes disparadores de este crecimiento. A medida que más personas continúan buscando estos procedimientos estéticos especializados, es clave que también busquen especialistas certificados y serios.

Yo comencé en el año 1996 con toxina, con rellenos, así que ya llevo bastantes años en esto y pude ir viendo que un médico necesita más o menos dos meses para aprender una técnica, necesita dos años para perfeccionarla, pero necesita 20 años para aprender a decir que no. Hay dos tipos de pacientes, básicamente, la paciente que escucha y entiende, una vez que uno le explica, lo puede entender. Y hay pacientes que simplemente dicen “ok, muy bien”, se van y van a buscar a alguien que sí se los haga.

Hoy es clave que tomemos conciencia de dónde vamos a atendernos. Los productos están regulados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) hay que ver qué me están poniendo, interiorizarnos, averiguar y, por otro lado, ver a qué especialista estamos acudiendo. Para eso están las sociedades médicas que agrupan a los especialistas reconocidos que será el paso clave a la hora de evaluar a quien estamos yendo a ver en la consulta.

Hoy mucha gente se sigue atendiendo con personas no calificadas y esto es muy importante. Cada médico tiene los pacientes que se merece, yo tengo un tipo de paciente que son mujeres de más de 40 años y ellas me traen a sus hijas por la confianza. Hay un límite que es el valor que vamos a pagar, la materia prima es costosa. Si vemos algo muy barato no podemos decir “no sabía, no me di cuenta”. Es clave darse cuenta de dónde uno está.

Hoy llegan muchas veces a la consulta buscando algo que se hizo una amiga, con la foto de una celebridad, o con una idea clara del tratamiento que creen que necesitan, pero es clave entender que en estética la evaluación y diagnóstico es esencial. No hay recetas universales, ni tratamientos mágicos. Ponernos en manos de un especialista y escuchar la devolución que nos da es la llave para un resultado natural y sofisticado, ese que se note pero que no se note. Es importante entender que la consulta es muy importante. Los especialistas no debemos ser expendedores de producto somos asesores de estética.

Hoy los fillers de ácido hialurónico son aliados para Iluminar la mirada, borrar las huellas del cansancio y potenciar la belleza. Desde iluminar el rostro hasta eliminar las ojeras, pasando por una mandíbula más definida, o labios que se vuelven protagonistas. Todo el mundo tiene algún área o aspecto de su rostro que le gustaría mejorar. Los tratamientos estéticos mínimamente invasivos están en auge gracias a sus resultados efectivos, al ser rápidos y al no tener tiempo de recuperación. La clave es la indicación y escuchar al especialista.

Existen muchos tratamientos estéticos dedicados a rejuvenecer el rostro pero la gran preocupación de hoy es el miedo a perder la naturalidad. Lo fundamental es ser nuestra mejor versión a la edad que tengamos en todas las décadas a los 20, 30, 40, 50, 60, o más.

*El doctor Raúl Banegas es cirujano plástico especialista en estética MN 79300. Miembro titular jerarquizado de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica (SACPER), miembro titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA), miembro titular de American Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ASAPS), miembro titular de la International Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) y director del capítulo de Mini-Invasivos para SACPER