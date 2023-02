Grammy 2023: quiénes fueron los mejores y peores vestidos

La 65° ceremonia de los premios Grammy mostró las tendencias y los looks más excéntricos de la industria de la música

El universo de la música vivió su noche de gala en la 65ª entrega de los Premios Grammy, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. La ceremonia convocó a las máximas figuras de la industria discográfica en el Arena Crypto de Los Ángeles, California.

Premios Grammy 2023: los looks de la alfombra roja de la gala de la música La 65° edición de la entrega convoca a las figuras más destacadas del mundo discográfico en el Arena Crypto de Los Ángeles. El estilo de los famosos, bajo la lupa de los diseñadores Benito Fernández, Maureene Dinar, Patricia Profumo VER NOTA

Como cada encuentro de las grandes estrellas del espectáculo internacional, la gala de los Grammy es una vidriera privilegiada de las tendencias de la moda global. Bajo la lupa de los diseñadores Benito Fernández, Maureene Dinar, y Patricia Profumo, aquí el detalle de los mejores y peores vestidos de la alfombra roja.

Los mejores y peores vestidos de los Grammy 2023

Taylor Swift

Taylor Swift apostó por un dos piezas de Roberto Cavalli (Gettyimages)

Taylor Swift fue una de las estrellas de la noche, Benito Fernández destacó que se trataba de un vestido súper elegante, lo consideró una gran elección en cuanto al color y el bordado: “EL vestido, el make up, el cabello y los aros, la verdad que es para mí una de las mejores vestidas”.

Grammy 2023: todos los nominados, a qué hora y dónde ver los premios este domingo La entrega número 65 se llevará a cabo desde la Arena Crypto en Los Angeles, California VER NOTA

Por su parte, respecto al impactante look de la cantante, Maureene Dinar detalló: “Optó por una remera corta en jersey toda trabajada con cristales manga ajustada con una falda sirena del mismo material, de igual modo bordado íntegramente con espacios vacíos relindo en color azul noche”.

Jennifer López

Jennifer López lució un vestido azul de Gucci para los Grammys 2023 (AFP)

La reina del pop Jennifer López no se mostró en la alfombra roja y mostró su look directamente sobre el escenario. Sobre su estilo, Dinar señaló que se trató de “un vestido en gasa bordado y con lluvias de piedra canutillos un tajo bien largo con una pollera cortada plato con vuelo y cola, escote profundo con mangas largas transparentes en diferente tono y bordadas”. “Ella es una diosa y se permite todo”, completó la diseñadora.

Bad Bunny dio el primer show de la ceremonia de los Premios Grammy 2023 con sus temas "El apagón" y "Después de la playa"

En cuanto a Bad Bunny, el latino que ofreció un show durante la ceremonia y esquivó la alfombra roja, optó por un look que quizás fue demasiado sencillo para una premiación internacional.

¡Grammys 2023 con 60 mil dólares de regalos! Bad Bunny, Beyoncé, Harry Styles y Adele recibirán estos lujosos premios Presentadores, compositores e intérprete tendrán una bolsa de regalos que contiene productos de lujo de varias marcas, por el simple hecho de haber sido momificados VER NOTA

”Hubiese aprovechado el momento para mostrar algo más de tendencia, más moderno y oversize, me parece demasiado simple para semejante evento”, apuntó Fernández.

Beyoncé

Beyoncé tiene un récord de nominaciones en distintos galardones: ha sido seleccionada en 88 ocasiones (Getty)

Otra de las reinas de la industria musical, Beyoncé, una de las grandes nominadas de la noche, tampoco pasó por la alfombra roja y se la pudo apreciar directamente durante la gala. “Con un strapless muy escotado, en color tostado y base plata, una combinación muy audaz, me hubiera gustado para esta gran artista; otro outfit más distinguido o quizás más significativo ya que para ella en esta su gran gala”.

Madonna

La diva del pop brilló en el escenario del Arena Crytpo de Los Ángeles

Madonna, la diva del pop, apareció sobre el final de la ceremonia de los Grammys con un atuendo oscuro y formal, muy ceñido al cuerpo.

Bebe Rexha

La cantante eligió un vestido rosa de Moschino

Bebe Rexha eligió un outfit llamativo pero desacertado para la gala. “Sin duda el drapeado es una de las tendencias del 2023, pero en este caso no me gusta cómo está armado el escote. Tampoco me gusta los guantes. La verdad que un desacierto todo el look, incluido el pelo y el make up, no me gusta para nada”, subrayó Benito Fernández.

“Sin comentarios, una de las peores de la noche”, dijo Dinar contundente.

Harry Styles

El artista Harry Stiles lució un overol de Egonlab y Swarovski

Harry Styles capturó la atención de todos con un look fiel a su estilo. “Muy divertido Harry con un mono multicolor en pailletes de rombos. Fiel a su estilo y acorde para esta gala; no en elegancia, sino más bien en originalidad según su género musical; me gustó su propuesta”, dijo Profumo.

Adele

Adele no pasó por la alfombra roja, pero fue una de las protagonistas del evento

Muy distinguida y con amplio volado en escote pronunciado con un vestido en color borgoña, Adele hizo gala del color que se impondrá en el invierno del hemisferio norte.

“Excelente el género y muy acorde su peinado y make up. Siempre un 10″, dijo Profumo sobre el look de la cantante Adele.

Shania Twain

La cantante lució un modelo la colección Primavera-Verano 2023 de Harris Reed (Gettyimages)

Entre los que no eligieron el outfit más apropiado para una gala internacional, se destacó Shania Twain. Benito Fernández consideró que “pese a que los lunares y ese tipo de estampas es lo que se viene, no me gustan las proporciones que tiene. No me gusta el estilismo, no me parece un conjunto para alfombra roja. No me gustan los pantalones, la estructura del saco ni el pelo”.

Lizzo lució un colorido vestuario de Dolce & Gabbana

Sobre el look impactante de Lizzo, el diseñador Benito Fernández destacó a Infobae que la cantante apostó por un look teatral. “Me encanta el color, parece el color de moda. Me gusta mucho, tiene mucha fuerza y eso se nota.

“Es como que si nada estuviese representando una una reina, me encanta. Es una morfología diferente y me parece genial la elección de las texturas”, completó Fernández.

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra y un traje al estilo clásico con detalles en diamante

Sebastián Yatra se lució con un look moderno de saco sin camisa o remera debajo. Dinar detalló que eligió “un traje cruzado distinto y ribeteado con un salpicón de relieves de terciopelo y botones de perla. Con un corte más largo que es la tendencia y cuello grande junto a pantalón recto”.

Hannah Monds

La artista musical Hannah Monds llegó a los Grammys con un look rojo y negro con detalles en volado en un vestido que dominó la escena (AFP)

“Eligió una mezcla muy sado y español. Me pareció un poco fuerte ya que el bustier de cuero acharolado con guantes, las tiras en la forma que están puestas. Quizás es demasiado, termina conformando una mezcla que no me gusta”, dijo Dinar sobre el look elegido por Hannah Monds.

Dwayne Johnson, “La Roca”

El actor Dwayne Johnson, conocido como "La Roca", presentó uno de los premios (AFP)

“La Roca” eligió un ambo satinado en un color ocre con una musculosa por debajo.

Kim Petras y Sam Smith

La intérprete de “Unholy” agradeció a Madonna por ser su inspiración durante la juventud dando un importante paso para la comunidad LGBT+ (AFP)

“Soy la primera mujer transgénero en ganar un Grammy” dijo Kim Petras quien junto con Sam Smith ganó un premio Grammys 2023 por el sencillo colaborativo “Unholy”.

“Sam Smith fue unos de los mejores vestidos en sofisticación, glamour y excentricismo muy bien logrado. Lo que se dice súper alta costura. Con una mega capa- sacó con amplias mangas en volumen y asimismo el corte del traje! Excelente outfit acompañado de una galera muy acorde a este gran cantante”, dijo Profumo.

En cuanto a Kim Petras, la diseñadora señaló: “Estuvo brillante, divina y con los mismos atributos que Sam: talentosos y excéntricos, 10 puntos en elegancia y glamour.

Anitta

Anitta eligió un vestido negro de Atelier Versace

“Anitta me encanta, es algo clásico, un strapless, la textura es linda y le queda bien. Me gustan mucho el pelo y el make up”, apuntó Benito Fernández sobre el outfit de la cantante brasileña.

Marco Antonio Solís

El cantautor mexicano optó por un traje con flores negras y rosa

“Me gusta el saco que eligió, la estampa que tiene. me parce que el total look está bárbaro. es un saco muy difícil de combinar y está todo perfecto”, puntualizó Benito sobre el look del cantante mexicano.

Por su parte, Dinar describió: “Un saco con fondo fucsia entallado, buen corte, pantalones chupines, remera negra y botas. Es un look muy rockero y está muy bien para lo que él quiere mostrar. Para la oportunidad está bien”.

Más looks de los Grammys 2023

Doja cat

(AFP)

La rapera Doja Cat impactó a todos con un estilo gatúbela. “Eligió un vestido de Versace en vinilo negro con un hombro retorcido girado en el hombro con corte sirena Killas y cola todos trabajado en el mismo vinilo”, explicó Dinar.

Kendrick Lamar y Jack Harlow

El rapero Kendrick Lamar se llevó ocho estatuillas. Jack Harlow estuvo nominado para tres categorías, pero se fue sin ningún premio

*Noticia en desarrollo

Seguir leyendo: