Cuáles son los grandes desafíos que se enfrentan los países amenazados por la crisis demográfica

Los países y las empresas se enfrentan a una crisis de envejecimiento, y los expertos afirman que los responsables políticos y empresariales deben replantearse cómo tratar a los trabajadores mayores (REUTERS)

India está a punto de superar a China como país más poblado, pero a medida que descienden las tasas de natalidad nos enfrentamos a la vida en un mundo más gris. ¿Estamos preparados para los retos físicos, políticos y financieros que nos esperan?

Inflamación y envejecimiento cerebral: cuáles son los nuevos hallazgos de la ciencia sobre esta relación Los resultados de un estudio publicado en la revista Cell permiten comprender mejor el relacionamiento entre la inflamación y el deterioro cognitivo, los cuales experimentamos a medida que envejecemos VER NOTA

En Japón hasta los delincuentes envejecen. Según la policía nacional, más de la mitad de los miembros de los famosos sindicatos de la yakuza tienen más de 50 años. Los veteranos que han superado los 70 superan en dos a uno a los veinteañeros, a pesar de que los hombres más jóvenes son la fuente tradicional de “músculo” de los grupos.

Es que la nación insular del océano Pacífico es pionera en la adaptación a los desequilibrios demográficos de una sociedad que envejece, con el impacto de sus bajas tasas de natalidad exacerbadas por una feroz resistencia a la inmigración. Pero sus dilemas son cada vez más comunes en todo el mundo.

Para mediados de abril, el pronóstico es que India supere a China como el país más poblado del mundo (REUTERS)

India puede estar a punto de convertirse en el país más poblado del mundo, con más de 200 millones de nuevos ciudadanos que se espera nazcan en las próximas dos décadas. Pero en algunas partes de su sur más próspero, ya está encaneciendo.

China flexibiliza su política de natalidad: una provincia permitirá que los solteros tengan hijos legales Sichuan es la quinta región más poblada del país asiático y a partir de febrero extenderá los beneficios que tienen las parejas casadas a quienes no lo estén y quieran formar una familia VER NOTA

En el estado costero de Kerala, sólo el 5,1% de la población tenía más de 60 años en 1961, por debajo de la media nacional. Para 2025, se espera que sea uno de cada cinco, con la correspondiente merma para las finanzas del Estado.

En su lucha contra el creciente número de ancianos indigentes, el gobierno planea otorgar al Estado nuevos poderes para confiscar las propiedades que los padres han cedido a sus hijos, si la generación mayor no está bien atendida, y devolvérselas.

Los responsables políticos también están tratando de invertir una tendencia nefasta que ha convertido a Kerala en destino de familias que viajan desde zonas del país aún menos preparadas para una población cada vez más envejecida, para abandonar a parientes ancianos enfermos; un plan llamado “Prathyasa” (Esperanza) pretende devolverlos a sus estados de origen.

En muchos países la caída de la ratio de fertilidad se ha convertido en una bomba demográfica que pone en riesgo su sistema productivo y social (REUTERS)

Los retos a los que se enfrentan Kerala y Japón son cada vez más comunes en gran parte del mundo, donde las familias son cada vez más pequeñas y la gente vive más años.

La caída de la fecundidad y la disminución de la mortalidad se combinan para acelerar el envejecimiento general de la población. A mediados de siglo, la mayoría de los países que aún disfrutan del dividendo demográfico de la juventud estarán en el África subsahariana, según muestran las cifras de la ONU.

En el resto de Asia, Europa y América Latina, los gobiernos tendrán que apoyar a un número cada vez mayor de ciudadanos mayores y vulnerables. Muy pocos países han empezado a realizar los cambios sociales, políticos y físicos necesarios, aunque no se trata de un reto que haya sorprendido a los políticos.

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población está provocando que los gastos sanitarios y de pensiones se disparen mientras que la población activa y las personas que pagan impuestos se reduce (REUTERS)

Los cambios demográficos se producen a cámara lenta. Los datos sobre natalidad dan a los gobiernos y a los científicos décadas de aviso sobre cómo cambiará su población, salvo catástrofes graves como una guerra.

Según un artículo publicado recientemente en The Guardian, Eileen Crimmins, presidenta de la Facultad de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California, afirma que “una planificación con propósito funcionaría mejor que un parcheo a posteriori”.

Pero encontrar dinero para pagar los cuidados de las personas mayores implica reasignar recursos, lo que suele ser doloroso, ya sea con el planteamiento de Kerala de delimitar los activos de las personas mayores o con los esfuerzos de los gobiernos occidentales por mantener a la gente trabajando más tiempo.

Más de un millón de franceses se manifestaron contra la reforma de las pensiones que impulsa Macron (AFP)

Días atrás, en Francia, los trabajadores salieron a la calle en huelga y protesta por los planes del gobierno de retrasar dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años.

A pesar del profundo enfado, esta edad sigue siendo inferior a la de jubilación en el Reino Unido y Estados Unidos, donde las autoridades ya han retrasado la edad a la que se puede dejar de trabajar.

“La situación francesa parece ser un ejemplo de cómo complicarse la vida. El cambio de política está afectando a las personas que ya se preparan para la jubilación, que sienten el impacto personal en sus planes de vida”, dijo Crimmins.

Y añadió: “En EEUU (que desde luego no es un ejemplo de buena política), la edad de jubilación para los baby boomers se elevó a mediados de los 80, cuando a ninguno de ellos le importaba lo más mínimo la jubilación, y no la estaban buscando. Ahora la gente se sorprende de que no sea a los 65 cuando llegan”.

En el país francés, más de un millón de manifestantes salieron a la calle en un movimiento creciente para frenar el aumento de la jubilación a los 64 años (Freepik)

Cuando se introdujeron las pensiones en el siglo XIX, llegar a los 60 años equivalía estadísticamente a pasar de los 100 en la actualidad, según Sarah Harper, catedrática de gerontología de la Universidad de Oxford.

Los limitados cambios en la edad de jubilación no han seguido el ritmo de ese rápido aumento de la esperanza de vida, ni siquiera en lugares más estrictos que Francia. Muchos afortunados baby boomers del Reino Unido y Estados Unidos, con generosas pensiones basadas en su salario final, han disfrutado de décadas de jubilación holgada y buena salud.

Incluso hoy en día, una vida más larga y la perspectiva de una jubilación anticipada pueden significar décadas como pensionista. Un número cada vez menor de trabajadores jóvenes no puede mantener a flote económicamente a un grupo cada vez mayor de jubilados de más edad.

“Vivimos en una sociedad en la que decimos a los jóvenes: ‘Sigan estudiando hasta los veintitantos, pueden jubilarse (anticipadamente) a los cincuenta y tantos, y vivir hasta los noventa’. Es decir, sólo un tercio de tu vida activa y contributiva, y eso no tiene sentido en el mundo moderno”, dijo Harper. “Todos vamos a tener que trabajar más tiempo”.

Si bien Japón tradicionalmente ha sido cauteloso con la inmigración, ha suavizado las reglas en los últimos años, en un intento por abordar el problema (REUTERS)

Puede que eso no sea inoportuno para todos. Estudios recientes realizados en 20 países demuestran que “muchas personas mayores no quieren jubilarse del todo”, por los ingresos, la satisfacción y el estatus que puede aportar el trabajo.

Lo que sí quieren y necesitan es más flexibilidad, a menudo para asumir funciones asistenciales. Uno de los efectos colaterales del envejecimiento de la población es el creciente número de cuidadores “grises”, personas mayores que cuidan de familiares aún mayores.

En el Reino Unido, esto incluye a un sorprendente número de hombres mayores que cuidan de sus esposas. Aunque los hombres siguen muriendo más jóvenes que las mujeres, las campañas antitabaco, sobre todo a partir de los años 80, han tenido un impacto significativo en las tasas de mortalidad por accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio y cáncer, afirma Harper.

Japón ya tiene la población más vieja del mundo y la tasa más alta de personas mayores de 100 años. Esto ejerce presión sobre la fuerza laboral del país y se espera que el problema empeore (The Washington Post)

Las mujeres tienden a ser más frágiles que los hombres cuando envejecen, por lo que, a medida que los hombres sobreviven más, es más probable que asuman el papel de cuidadores hasta los 70 años, aunque tradicionalmente la mayor parte del cuidado de los ancianos -al igual que el de los niños- haya sido realizado por mujeres.

Los países en los que las disposiciones estatales en materia de cuidados son débiles, o que carecen de protección para los cuidadores que intentan trabajar mientras atienden a personas muy jóvenes o muy mayores, pueden ser especialmente vulnerables al impacto del envejecimiento de la población.

La semana pasada, China anunció que su población había descendido por primera vez desde los años sesenta. El rápido crecimiento de las cohortes de jóvenes estudiantes y trabajadores había impulsado décadas de crecimiento económico, incluso mientras un gobierno preocupado por la superpoblación aplicaba una política punitiva, y a menudo abusiva, de un solo hijo.

China impuso su controvertida política del hijo único en 1979 para tratar de frenar el crecimiento de la población, tras las preocupaciones sobre el efecto que tendría en sus planes de crecimiento económico (REUTERS)

Ahora, a medida que el crecimiento se ralentiza y la población envejece, el gobierno ha cambiado bruscamente de rumbo e intenta fomentar el aumento de hermanos. Pero las preferencias cambian lentamente, y China es uno de los muchos lugares donde una sociedad misógina impone un duro castigo a las mujeres que se convierten en madres.

Casi universalmente, cuando las mujeres tienen acceso a la educación y a oportunidades económicas, optan por tener menos hijos. Si sus carreras se resienten y soportan una carga desproporcionada del cuidado de los hijos, es probable que haya aún menos bebés.

“Sabemos que si se quiere aumentar la tasa de fertilidad de 1,3 a 1,8 [hijos por mujer], que es la diferencia entre Grecia y los países escandinavos, por ejemplo, si se ofrecen servicios de guardería de calidad, las mujeres darán el salto y tendrán su segundo o tercer hijo”, afirma Harper.

El Gobierno japonés está ofreciendo incentivos económicos en un esfuerzo para motivar a las mujeres a tener más hijos. Los expertos están preocupados por la bomba de relojería demográfica que es el país nipón donde en 2018 se registró en menor número de nacimientos de la historia (Getty Images)

La diferencia entre que las mujeres tengan de media uno o dos hijos puede ser la diferencia entre una población que cae en espiral y otra que se mantiene relativamente estable.

En Japón, la tasa también es de 1,3, y no ha dado señales de ceder durante años. Décadas de trucos y campañas no han logrado calar en las parejas, y el gobierno ha aceptado tardíamente que una mayor ayuda económica puede tener más impacto que los sermones de los políticos conservadores sobre el deber patriótico de la mujer de dar a luz.

En su primer gran discurso político de este año, el primer ministro, Fumio Kishida, dijo que había ordenado a los ministerios que trabajaran juntos para tomar medidas “sin precedentes, decisivas y audaces” para hacer frente a la baja tasa de natalidad, que los funcionarios calificaron de amenaza para “la supervivencia misma de la nación”.

Si las proyecciones siguen su curso actual, la caída en las tasas de fertilidad que se ven hasta ahora tendrá un impacto asombroso en el mundo a finales de siglo (REUTERS)

Ha prometido un aumento de las ayudas por hijo, una ampliación de las guarderías extraescolares y reformas que facilitarán a los padres pedir permisos para criar a sus hijos, todo ello financiado con la promesa de duplicar el gasto en infancia, que se concretará en junio.

Mientras eluden un debate serio sobre la inmigración y un nuevo enfoque de la conciliación de la vida laboral y familiar, los gobiernos nacional y locales han confiado en las ofertas de dinero contante y sonante, dirigidas a los residentes de Tokio y otras grandes ciudades que se quejan de los prohibitivos costes de criar a los hijos.

El gobierno metropolitano de Tokio planea un programa de 11.000 millones de yenes (70 millones de libras) para que las guarderías sean gratuitas para todos los recién nacidos a partir de octubre de 2023, lo que beneficiaría a 50.000 niños. También estudia dar 5.000 yenes al mes a todos los menores de 18 años para ayudarles a sufragar los gastos de educación.

Normalmente cuando hay un crecimiento poblacional intenso, hay un incremento del impacto sobre el territorio (REUTERS)

“Son proyectos que debería abordar el gobierno central, pero hemos decidido ofrecer nuestro propio apoyo, ya que no hay tiempo que perder”, declaró la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

Sobre las cuestiones del envejecimiento planea el papel de la desigualdad, entre países y dentro de ellos. Según estudios recientes, en el Reino Unido y Estados Unidos ser rico añade nueve años a la esperanza de vida.

Los avances de la ciencia médica y la obsesión por la inmortalidad de algunos de los occidentales más ricos pueden agravar aún más estas diferencias, no sólo dentro de un mismo país, sino más allá de sus fronteras.

Si los ricos viven más, ¿podría aumentar aún más la carga sobre los jóvenes sanos? A pesar de toda la retórica política alarmista, la disminución de la población no debería considerarse una calamidad, como tampoco lo ha sido el rápido crecimiento.

Los debates sobre el tamaño de la población siempre han sido un desencadenante fácil del pánico moral, tanto si la gente piensa que hay demasiados bebés como si piensa que hay muy pocos.

Mientras que otros países están tratando de alentar las crecientes tasas de fertilidad, el primer ministro de la India Narendra Modi ha pedido a las personas que tengan familias más pequeñas (REUTERS)

Hace dos siglos, el clérigo británico Thomas Malthus dio nombre a la teoría de que el crecimiento de la población superaría a los recursos. El hecho de que durante décadas se haya demostrado que estaba equivocado y que los “puntos de inflexión” pronosticados para el colapso social por hambrunas y conflictos nunca hayan llegado, no ha impedido que las teorías ganen adeptos con regularidad.

Una de las formas más obvias de hacer frente a los cambios demográficos es fomentar la emigración. El Reino Unido tiene una lista roja de países en los que no debe contratar personal sanitario, porque atraerlos a Gran Bretaña devasta los sistemas sanitarios locales.

Pero si a los trabajadores se les conceden derechos y formación, puede ser una forma eficaz de trasladar capital y conocimientos de las zonas ricas a las más pobres. Y en un mundo que se enfrenta a una catástrofe climática y a una preocupante caída de la biodiversidad, esa es una forma mucho mejor de abordar los retos del envejecimiento de la población en algunas zonas, que un crecimiento demográfico sin restricciones que es peligroso tanto para nosotros como para el planeta.

“Estamos en transición a lo largo del siglo XXI y necesitamos ajustarnos a esta transición estructural de la edad, en lugar de luchar contra ella. De modo que cada generación, cada cohorte, más o menos se sustituya a sí misma”, finalizó Harper.

Seguir leyendo: