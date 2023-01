Jordan Belfort, el Lobo de Wall Street: “Todo el mundo ama al dólar”

Jordan Belfort, el Lobo de Wall Street: “Todo el mundo ama al dólar” /// Fotos: RS

En su habitual descanso en Punta del Este junto a su esposa argentina, Cristina Invernizzi, Jordan Belfort -conocido en el mundo por la película “El Lobo de Wall Street”- recibió a Infobae en su hogar de Manantiales y compartió sus puntos de vista sobre diversos temas.

El emblemático parador La Huella de José Ignacio dejará su ubicación actual y tomará un nuevo rumbo Acaba de cumplir 20 años y se volvió todo un emblema del pueblo de pescadores, pero su traslado es inminente. La historia de éxito de un restaurante, donde para conseguir una reserva se necesitan semanas de anticipación VER NOTA

En 2013, su increíble historia de vida llegó al cine bajo la dirección de Martin Scorsese y con Leonardo DiCaprio como protagonista, quien se disputó el papel principal del film con figuras de la talla de Brad Pitt, George Clooney y Mark Wahlberg.

Con apenas 21 años, este neoyorquino se convirtió en uno de los personajes más polémicos del mundo de las finanzas en Wall Street, donde ganó millones de dólares con su empresa, Stratton Oakmont. Su modo feroz para hacer negocios y conseguir dinero velozmente le valieron el apodo de “El Lobo”.

Punta del Este: el Salón del Vino de Enjoy propone degustar más de mil etiquetas La 20° edición de la exposición más destacada del sector se realizará el 27 y 28 de enero, incluyendo por primera vez la experiencia “One table” VER NOTA

A los 24 años, tocaba el cielo con las manos. Nueva York lo idolatraba, sus cuentas bancarias no paraban de generar millones de dólares, tenía muchísimo poder y una vida llena de lujos. Pero cayó en los excesos y terminó encarcelado durante dos años, acusado de manipulación del mercado de valores y lavado de dinero. En ese lapso de tiempo, escribió su vida en el libro que llegó a la pantalla grande, aprendió de sus errores y logró resurgir fuera de Wall Street, abriéndose camino nuevamente en entre los millonarios.

Hoy, Jordan Belfort recorre el mundo brindando conferencias sobre finanzas, inversiones, ética y transparencia en los negocios. Lo acompaña su esposa argentina, Cristina Invernizzi, con quien cada verano recibe el Año Nuevo en Punta del Este y, juntos, visitan a su familia repartida entre Córdoba y Buenos Aires

Enjoy Punta del Este y La Choza de Mar se unieron para ofrecer atardeceres únicos Música, gastronomía y entretenimiento se conjugan en la nueva propuesta que OVO Beach, el club de playa del casino & resort, lleva adelante con el reconocido parador de José Ignacio VER NOTA

Jordan Belfort y su esposa, Cristina Invernizzi, en Punta del Este

Jordan y Cristina se conocieron en México, en 2019, cuando el gurú de las finanzas -que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram- se preparaba para dar una conferencia en Guadalajara. Al principio de la relación, el idioma parecía un gran impedimento para la pareja, pero el Lobo de Wall Street aprendió español en tiempo récord. El 23 de febrero de 2021 -en plena pandemia de COVID-19- se casaron en Las Vegas.

Cristina Invernizzi -nacida en Córdoba- es martillera pública y corredora inmobiliaria, y junto a su familia se dedica al real state en Argentina, un rubro en el que Jordan Belfort planea invertir tomado de su mano.

-¿Viviría en Uruguay o en Argentina?

Viviría algunos meses del año. Cristina y yo hemos hablado de eso. Es probable que tengamos una casa allí, o un departamento para pasar más tiempo con la familia y los amigos. Uruguay es genial para estar unos meses al año. Pasar Navidad, Año Nuevo... Definitivamente, me encantaría estar más tiempo. En Argentina, también podría vivir a tiempo parcial. En Buenos Aires, hay zonas y barrios hermosos.

-¿Por qué los argentinos tenemos un romance con el dólar?

Porque el dólar es una moneda relativamente estable. No es que haya muchos problemas con el dólar, pero supongo que en el mundo es la mejor opción mala que hay. Mantiene su valor. No es sólo en la Argentina, es en todo el mundo.

Vas y te encuentras con que el dólar está en todas partes. Estados Unidos es un país donde no tienes que preocuparte porque un día el Gobierno se vuelva totalitario, confisque tu dinero y, lo siguiente que sabes, es que no valdrá nada. Por esa razón, todo el mundo ama al dólar.

Y, por supuesto, Estados Unidos tiene la mayor economía del mundo. En Argentina, no se puede ahorrar en pesos: siempre se tiene que recurrir al dólar por la inestabilidad del país y la gran inflación. Hubo ciertas épocas en la historia en las que la moneda tenía estabilidad. No hubo inflación por pequeños períodos de tiempo, especialmente, en los años 40 y algunos antes.

-¿En qué recomienda invertir hoy?

Lo mejor para invertir es el índice S&P 500. Se trata de las 500 empresas más grandes que cotizan en Bolsa en los Estados Unidos. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en los últimos cien años ha demostrado ser la mejor inversión que existe. Por lo tanto, Usted compra esto, lo mantiene a largo plazo, reinvierte sus dividendos... Y, simplemente, no se puede superar.

- Y a los argentinos, ¿en qué les recomienda invertir?

En lo mismo. Estoy seguro de que se puede invertir en las mismas cosas en la Argentina. Sé que hay algunos controles de divisas pero, a través de productos financieros, se puede tener la misma exposición al mercado de valores estadounidense. Sin duda, se lo recomendaría a los argentinos. Yo mismo lo hice en el pasado.

"El Lobo de Wall Street" en su hogar de Manantiales

-¿Invierte en Argentina?

Todavía no he invertido en Argentina, pero estuve mirando muchas cosas a lo largo de los años. He mirado el litio e inversiones “cryptocurrency”. No he hecho nada todavía, pero probablemente lo primero que compraría en la Argentina serían bienes raíces, que es el negocio familiar de mi esposa. Sin dudas, voy a tener el mejor asesoramiento.

-¿Qué opina de invertir en criptomoneda?

Yo no diría criptomoneda. Creo que Bitcoin sirve como una excelente cobertura a largo plazo, especialmente en Argentina, donde existe la amenaza de la inflación y no siempre se pueden realizar transacciones en dólares. Creo que las stablecoins también son realmente la cosa a poseer y para realizar transacciones comerciales en Argentina. Yo las uso cuando estoy allí. Pero no compraría otros “cryptocurrencies” menores, NFTs y otros de baja calidad.

-Finalmente, si uno de sus hijos le dice que quiere vivir en la Argentina, ¿en qué negocio le recomendaría incursionar?

Le diría que trate de conseguir un negocio que le permita ganar en dólares estadounidenses, o aprovechar algunas de las extrañas cuestiones monetarias, donde se puede estar del lado correcto de estos diferentes tipos de dólar: la carrera azul y la blanca. Yo trataría de que fuera en uno de esos negocios.

Seguir leyendo: