La revancha de los pelados: por qué las barberías les dan un lugar privilegiado

Este 7 de octubre es el Día internacional de los calvos, una jornada que busca reivindicar a los hombres y a las mujeres que pierden o perdieron el cabello por diferentes cuestiones. Si bien no hay cifras precisas sobre la cantidad de personas que tienen esta condición, la fecha propone que la calvicie no tiene por qué ser negativa: por el contrario, no representa ningún tipo de limitación, sobre todo si hablamos de estética y de looks.

Infobae conversó con tres barberos que coincidieron en una reflexión: los pelados son bienvenidos en las peluquerías. Hay trabajo para hacer y no todo está perdido. “Que la persona que ya es calva sepa que tiene un lugar y un momento de relax en las barberías clásicas aunque no tenga cabello o barba. Hay que trabajar con el que está pelado y verlo como algo normal porque no es un problema. Si antes te gustaba ir a la barbería podés seguir yendo aunque no tengas pelo”, consideró Tomás Menichelli, quien fundó una barbería en el país y actualmente ejerce en Italia.

El método

La manera de trabajar con los calvos en las barberías y en las peluquerías es particular, pero esto no implica que haya un trato diferencial y tampoco se refleja en una dinámica de exclusión. “Hoy la calvicie se ve diferente: es más inclusiva. No se la trata de manera diferente. El cliente pelado puede venir a raparse, a emprolijarse o a buscar un corte que disimule la pelada de alguna manera. Siempre hay una charla amena para ver qué se puede hacer”, afirmó en diálogo con Infobae el barbero Adrián Centi, dueño de una barbería en la ciudad de Buenos Aires.

Hay quienes no están acostumbrados a la calvicie y, por lo tanto, buscan mantener el pelo que les queda de alguna manera

“Si está dentro de nuestras posibilidades, le recomendamos alguna solución o lo ayudamos y lo asesoramos con la manera del corte. El barbero siempre está a disposición y le puede tirar alguna idea dentro de lo que sabe, pero no en lo relacionado a tratamientos o a aspectos médicos”, agregó Centi. A su vez, contó que recibe a muchas personas que no perdieron el pelo y, aun así, “se rapan porque usan barbas largas y el contraste queda muy bien”.

Por su parte Cristian Galeano, de una reconocida barbería de Almagro, detalló: “Lo que hacemos es no tocar la parte de arriba de la cabeza cuando sabemos que los clientes están perdiendo pelo. En el caso de aquellos que ya quedaron pelados le sacamos todo: le pasamos la máquina con peine de 0 milímetros en la cabeza y, si tienen barba, se la trabajamos”.

En ese contexto, Menichelli explicó los pasos del servicio habitual que se le brinda a los calvos: “En la cabeza ponemos primero un shampoo y un aceite pre shave -antes del afeitado- para preparar e hidratar la piel. Luego le pasamos una toalla caliente para abrir los poros y preparamos la espuma de afeitar con la brocha y con un cuenco. Lo que sigue es el afeitado con navaja y, para finalizar, un masaje capilar con una colonia o con un producto para después de afeitarse”.

Finalmente, Galeano añadió que quienes “no están acostumbrados a la calvicie tratan de mantener el pelo que les queda un poco más y piden que el barbero se lo peine para un costado para camuflar, por ejemplo”.

Uno de los estilistas considera que el barbero siempre está a disposición de los clientes calvos

La ciencia de la calvicie

De acuerdo con la Clínica Mayo, la alopecia o pérdida del cabello puede estar relacionada por factores hormonales, por afecciones de salud o como una simple etapa de envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, la razón por la que se presenta en la mayoría de las personas que la padece es la herencia genética.

“Por lo general, la calvicie alude a la caída del cabello excesiva del cuero cabelludo. La causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad. Algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni intentar ocultarla. Otras pueden taparla con peinados, maquillaje, sombreros o bufandas. Y otros eligen uno de los tratamientos disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento”, explicaron los expertos de la Clínica.

En ese sentido, el dermatólogo Lucas Ponti (MN 130388) le había explicado a Infobae: “Es totalmente esperable que se caigan entre 100 y 150 cabellos por día. Recordemos que somos animales y hay ciclos en donde el cabello se va cayendo, como cuando cambiamos de estación. Es importante cuidar el cuero cabelludo porque es parte de todo el cuidado capilar. Pero si la caída es mayor o empezamos a ver zonas blancas del cuero cabelludo, es necesario consultar con un especialista”.

