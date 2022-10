¿Es recomendable lavarse el pelo todos los días?

Además de elegir el shampoo específico para cada tipo de pelo, conviene utilizar acondicionador sólo en las puntas (iStock)

Durante mucho tiempo se creyó que lavarse el cabello todos los días era nocivo para salud del cuero cabelludo, argumentando que promovía la grasitud, atentaba contra los aceites naturales y propiciaba la caída del cabello, entre otras desventajas. Sin embargo, los especialistas consideran que no hay una respuesta acabada y certera sobre la frecuencia con la que se debe lavar el cabello aunque sí existe un consejo para cada tipo de pelo.

La frecuencia del lavado depende de múltiples variables que van desde las características del cabello, las condiciones físicas de cada persona (si padece algún tipo de enfermedad o reacción dermatológica específica), la sustancia que se utilice para higienizar el pelo y, no menos importante, del estilo de vida (actividad física intensa, sudoración excesiva o no, uso de accesorios capilares, etc) .

La Academia Americana de Dermatología (AAD) explica que además de la frecuencia, la forma en la que se lava el cabello y los productos que se utilizan afectan el brillo y la suavidad del resultado final. En cuanto a la frecuencia, los expertos dermatólogos de EEUU recomiendan:

Las personas con afecciones dermatológicas o hipersensibilidad a ciertos químicos, debe consultar las indicaciones de lavado con su médico (Getty Images)

- Cabello graso: la cantidad de aceite que produce el cuero cabelludo determina la aparición de grasitud. Por eso, en estos casos, lo mejor es lavarlo una vez por día.

- Cabello seco: quienes utilizaron tratamientos químicos, como tinturas o alisados, puede presentar pelo más seco, por lo que puede recomendarse lavarlo con menos frecuencia.

Además de estos dos grandes grupos de tipos capilares, debe tenerse en cuenta que, a medida que las personas envejecen, su cuero cabelludo produce menos aceite, por lo que es posible que no necesite lavarse con champú con tanta frecuencia. “Sin embargo, si en las personas mayores aparecen escamas en el cuero cabelludo, es posible que no se esté lavando lo suficiente. Esto puede conducir a la caspa y otras enfermedades del cuero cabelludo”, señalaron desde la AAD.

Por supuesto, además de la frecuencia hay que tener en cuenta que el lavado con sustancias demasiado agresivas o elegir los compuestos incorrectos para el tipo de cabello, pueden contribuir a dañar el pelo sin darnos cuenta.

En la pileta de natación conviene proteger el cabello de los efectos dañinos del cloro, humedeciéndolo y acondicionándolo antes de nadar (iStock)

Por eso, los aspectos a tener en cuenta para decidir una rutina diaria capilar o si optamos por espaciar los lavados son varias. Al respecto la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (AsoColDerma) señala que no hay una regla absoluta, pero “la recomendación puede variar de acuerdo a diferentes variables como el ejercicio físico con sudoración, el uso de secador y alisado, o incluso si se sufre de alguna patología en el cuero cabelludo (psoriasis, dermatitis)”.

“Un lavado día por medio, o 2 a 3 veces a la semana puede reducir el riesgo de dermatitis. también es importante escoger un champú según las características de cada persona si es para tratamiento o de tipo cosmético”, señaló el doctor Juan Raúl Castro Ayarza, miembro de AsoColDerma.

Desde otro punto de vista, la médica especialista medicina estética Johanna Furlan (MN 122.975) indicó a Infobae que “no existe una frecuencia aconsejable para lavarse el cabello. Podemos lavarlo las veces que queramos hacerlo, lo que no es para nada aconsejable es dejar de lavarse el pelo por varios días”.

La especialista aseguró que “lavar el cabello con menor frecuencia produce aumento de la caída, aumento de la descamación y mayor incidencia de dermatitis seborreica (caspa), picazón y alteración de microbiota cutánea, esto es, de las bacterias beneficiosas que habitan en la piel de todo el cuerpo”.

Consejos para un pelo sano Academia Americana de Dermatología:

Además de la frecuencia, la forma en la que se lava el cabello y los productos que se utilizan afectan el brillo y la suavidad (Getty Images)

- Concentrar el shampoo en el cuero cabelludo. Se recomienda enfocarse en limpiar principalmente el cuero cabelludo, en lugar de lavar todo el largo del pelo. Lavarse solo los mechones puede crear un cabello opaco y áspero.

- Utilizar acondicionador en las puntas del pelo. Su uso mejora significativamente el aspecto del cabello dañado o desgastado al aumentar el brillo, disminuir la electricidad estática, mejorar la fuerza y ofrecer cierta protección contra los dañinos rayos UV. Por otra parte, como el suavizante puede hacer que el cabello fino luzca lánguido, solo deben usarse en las puntas y no en el cuero cabelludo ni en la longitud del cabello.

- Elegir productos formulados específicamente para cada tipo de cabello. Si el pelo fue sometido a tratamientos de tintura, se debe optar por un shampoo diseñado para cabello teñido. Si tu pelo es graso, se recomienda un shampoo específico. En cuanto a los acondicionadores también deben utilizarse según el tipo de pelo fino o grueso, con rulos, teñido o alisado.

