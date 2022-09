Open House 2022: los 169 edificios emblemáticos de la Ciudad que abrirán sus puertas este fin de semana

En su edición número 10, 169 edificios estarán disponibles para recorrer y conocer sobre su historia, diseño y legado en la cultura (ArchDaily)

El festival de arquitectura y urbanismo Open House ya es un clásico que ofrece la posibilidad de redescubrir y enamorarse de la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires. El evento gratuito, organizado por la asociación Cohabitar Urbano, cumple diez años y lo celebra abriendo las puertas de más de 160 espacios de la ciudad de gran valor arquitectónico, cultural y patrimonial.

Contribuyendo con la programación de la 18va Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Open House Buenos Aires plantea reflexionar sobre el patrimonio futuro ofreciendo una nueva mirada sobre la ciudad, abriendo sus espacios privados de calidad y acercando la arquitectura a todas las personas que la habitan. El programa no solo reflexionará sobre la arquitectura y el patrimonio heredado de la ciudad sino también sobre los ejemplos arquitectónicos actuales que entran en diálogo con el patrimonio histórico.

Después de dos años con versiones acotadas por la pandemia, para 2022, la totalidad de los edificios podrán recorrerse sin inscripción previa y los visitantes podrán buscar en la página web del evento toda la información de cada uno de ellos (dirección, día y hora en la que estarán abiertos al público y una descripción). Cabe señalar que aunque la mayoría de los espacios no requerirán inscripción, varios tuvieron cupos limitados con registración previa, la cual se efectuó el 20 de septiembre pasado y se agotó en escasos minutos.

“En esta décima edición uno de los objetivos principales fue facilitarle el acceso a los visitantes, por lo que la gran mayoría de los edificios no requieren inscripción previa, sino que alcanzará con registrarse en puerta con DNI. Es importante aclarar que igualmente el acceso a los edificios tiene un cupo máximo por lo que recomendamos llegar temprano para no quedarse afuera”, sostuvo en diálogo con Infobae, el arquitecto Santiago Chibán, uno de los organizadores del evento.

Este concepto, ideado por la experta Victoria Thornton, se desarrolla cada año en más de 30 ciudades de los cinco continentes

El Palacio Heinlein, el Barrio Parque Los Andes, la galería Güemes, la Auditoría General de la Nación, el innovador diseño del arquitecto inglés Norman Foster donde funciona la sede del gobierno porteño, el edificio del diario La Prensa, el Banco Hipotecario (Ex Banco de Londres), la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, el Casal Catalunya, el Hipódromo de Palermo y una amplia diversidad de casas particulares como Casa Cubo y Casa Roseti forman parte del catálogo disponible este año.

Teniendo en cuenta el gran número de espacios que se abren este año y las diversidades de zonas que abarca esta edición -cubre casi todo el mapa de la ciudad-, el arquitecto Ricardo Pomphile, de la asociación civil Cohabitar Urbano, propone diseñar recorridos centrándose en una área específica.

Ante la consulta de este medio, explicó: “Recomiendo elegir un barrio que les guste o que no conozcan y recorrer por esa zona los edificios que estén cercanos para aprovechar el tiempo. Y sobre todo, los edificios menos conocidos que no podrían entrar en otro momento, y dejarse sorprender. Hay muchos de viviendas particulares que tienen muchísimo valor, y si no los conocen este fin de semana no tendrían la oportunidad en otro momento”.

En esta décima edición, Open House Buenos Aires propone expandir la discusión sobre la rehabilitación de los centros urbanos, la relación con el agua y otros recursos naturales, los espacios educativos, el diálogo entre la infraestructura y los espacios verdes, así como el transporte público, los espacios de trabajo, las terrazas urbanas y la sustentabilidad.

Los recursos naturales y la sustentabilidad son algunos de los grandes temas que atraviesan el evento y dan cuenta de nuevos modos de habitar que hoy no pueden desentenderse del impacto ambiental y los problemas habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires (Javier Agustín Rojas)

“A principio de año nos propusimos que el evento esté atravesado por algunos ejes temáticos relevantes a las problemáticas de las ciudades. Uno de los diez ejes que elegimos es el de la sustentabilidad. La construcción de las edificaciones es el mayor impacto que los seres humanos hacemos en el medio ambiente. Consume la mayor cantidad de materiales que cualquier otro producto. El consumo de energía de cada edificio está estrictamente relacionado con cómo fueron diseñados los espacios”, detalló Chibán.

Y agregó: “Todos estos motivos nos hacen pensar en la enorme importancia que tiene que los edificios estén pensados con una mirada sustentable y sostenible. Muchos de los edificios que participan en esta edición tienen como preocupación esta temática, por lo que nos parece interesante que los visitantes puedan conocerlo, para seguir generando conciencia en un problema que nos afecta a todos cada vez mas”.

En esta línea, el Edificio de Posgrados de la Universidad de Morón, la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Scout -la sede de un grupo scout propone espacios que se vinculan mediante tabiques de madera y plantas en Palermo-y la nueva sede corporativa del Banco Santander son algunos edificios que permiten pensar sobre esto. Además, este año se mostrará la planta de reciclaje de la ciudad, para que los visitantes conozcan cómo funciona.

La inscripción para los pocos edificios que si requirieron inscripción se realizó el 20 de septiembre y agotó los cupos en escasos minutos (Bruto Studio)

Actividades complementarias

Open Bici propone circuitos guiados con temáticas especiales que abarcan desde la arquitectura al diseño, pasando por la historia, la trama urbana y la literatura. Open Bici aporta una mirada desde otra escala, uniendo puntos en el mapa en bicicleta.

Open Foto es un concurso de fotografía que se realiza con el apoyo de Wikimedia Argentina. La selección de las fotografías para este concurso estará a cargo de Bruto Studio, quienes contemplarán una primera etapa de preselección y una etapa de selección final junto a los responsables de Open Foto, Open House Buenos Aires y Wikimedia Argentina.

Las caminatas proponen recorrer la ciudad y descubrirla de una manera diferente. Por eso, la experiencia a pie Camina Buenos Aires permite distinguir esos pequeños detalles que de otra forma muchas veces no percibimos. Itinerarios innovadores, fuera de los circuitos convencionales, invitan a los participantes a conocer la arquitectura, la cultura y la historia de Buenos Aires.

Para los caminantes, la actividad recomendada es Camina Buenos Aires, una experiencia que propone itinerarios innovadores, fuera de los circuitos convencionales que invitan a los participantes a conocer de otra manera la arquitectura, la cultura y la historia de Buenos Aires

Sobre Open House

El concepto Open House se desarrolla cada año en más de 30 ciudades (en los 5 continentes) como Londres (ciudad fundadora), Melbourne, New York, Roma, Madrid, Helsinky, Dublin, Tel Aviv, Lisboa, entre otras. Un fin de semana al año cada ciudad, bajo el mismo concepto internacional y con una organización local, acerca los ejemplos más notables e influyentes de la arquitectura, el urbanismo y el diseño de cada ciudad y de forma totalmente gratuita para que sus habitantes los visiten.

A continuación, el mapa oficial de los edificios que se podrán visitar este 1 y 2 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires:

