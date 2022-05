Los mejores y peores vestidos de los Martín Fierro 2022, según los expertos

Luego de 3 años de espera por la pandemia por COVID-19, volvieron los Premios Martín Fierro. Con una alfombra roja desbordante de celebrities y artistas estrellas nacionales, el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de la edición número 50. Nuevamente, la moda dijo presente con looks para todos los gustos. Sin embargo, ¿quiénes fueron los mejores vestidos de la noche? Bajo la atenta mirada de los diseñadores Benito Fernández, Jorge Rey y Patricia Profumo, los outfits de las estrellas fueron analizados.





Quiénes lucieron los mejores looks de la noche

“Es el look acertado, el volumen, el color, super tendencia todo. Explotó sus piernas. Me parece que es la vez que mejor vestida la vi para conducir o para estar una alfombra roja de Martín Fierro. Espectacular, su mejor momento y traje. Impresionante el color, los volúmenes y la verdad es que a ella se la veía hermosa en persona”, dijo Fernández en diálogo con Infobae.

En tanto, Rey señaló: “Me encantó, una muy buena propuesta para conducir la alfombra roja. No tiene tanta información el vestido, no es negro pero es un verde oscuro que está muy de moda y queda muy bien. Esas mangas abuchonadas le dan mucho carácter y personalidad, que es seguramente lo que ella debe haber quedo acentuar”

“Con un vestido corto, en tafetán, en verde musgos, increíble el strapless, acompaña una capa con amplísima mangas y arrastre de cola. Vemos una genialidad en un vestido muy simple, que dice todo para una digna red carpet. Acompaña su maquillaje y peinado siempre impecable. Nos tiene acostumbrados siempre a un muy buen vestir en la red carpet”, dijo Profumo.

La conductora y modelo usó un vestido es de Elsa serrano. Fue el mismo que utilizó Norma Aleandro en los Oscar, en 1986

En palabras de Rey, la conductora “está usando un vestido increíble, que es de Elsa Serrano. Me parece muy asentador el escote y muy bello como lo queda. El pelo está impecable y ese make up con ojos más oscuros, muy asentador”

“Vestido con un corte clásico, un corte muy tradicional, con un fourreau negro y colorado. Muy del estilo de Elsa Serrano y de otra década. Sentador y clásico. Felicito a Carolina por hacer honor a nuestra diseñadora. Creo que es un gesto muy lindo de volver a usar una prenda que haya usado una celebridad como Aleandro y en homenaje y representación a su diseñadora”, explicó Profumo.

“Mirtha me parece acertado el rojo, la levanta y es la consigna. Lo que se están viendo son los brillos y está super divina”, aseguró Fernández.

Profumo describió: “Espectacular vestido de Susana, completamente dibujado en ondas el paillets logrando ornamentar el género y así logra una prenda increíble, muy sentadora para ella, muy fiel a su estilo en peinado y make up y acompaña clutch al tono”

Mientras que Rey agregó: “Divino el pelo de Susana, esta rejuvenecida. El vestido estaba todo bordado con materiales en dorado”

“En persona es impresionante, la luz que le da el vestido, el dorado, el brillo. El corte del vestido es excelente. El peinado me encanta. Es una diva, con Mirtha. Son el centro de la fiesta”, afirmó Fernández

Con un diseño de Nuria Bueno, Karina Mazzocco lució un vestido realizado en tull de seda en negro y nude con base de shantug de seda natural. La corsetería se realizó a medida, de manera artesanal y con un profundo escote. Lleva una maxi falda con volumen cuyo color se mezcla y logra un efecto luminoso

“Brutal como está manejada la transparencia, me parece uno de los trabajados más interesantes en cuanto a confección, super moderno el color. Tendencia pura. Se lo dije a ella en persona, está impresionante”, dijo Fernández

Mientras que Profumo añadió: “Espectacular Mazzoco con este imponente traje simple y básico pero con gran volumen en falda de tul y transparencia en microtul al tono. Make up y peinado acompañando espectacularmente al outfit”.

Flor de la V usó un vestido confeccionado por Adrián Brown

“Hermoso el color, la tipología digna de la alfombra roja. Sobrio y elegante”, describió Rey sobre el look de Florencia de la V.

Fernández agregó: “Me parece que el color es super elegante y red carpet. Le queda divino todo. El maquillaje y el pelo”

A pedido de Infobae, Benito Fernández describió su propio look. “Es un traje de José Valosen en fucsia, un peto de Los Vados del Isen, zapatillas y un monño de Dior de mi padre, de los años ‘60″, afirmó.

“La verdad que es un look espectacular, bien diferente. Con un estilo innovador, el color y con una figura renovada. Muy canchero, entre rocker y popstar. Muy bueno. Me encantó el pantalón con aberturas, la verdad que los colores distinguidos. Para no pasar desapercibido en la red capet, muy canchero y fiel a su estilo”, dijo Profumo





Los peores looks de los Martín Fierro

Como algunos aciertan, otros se equivocan. Es en este aspecto que los expertos determinaron quienes deberán “esforzarse” más para los Premios Martín Fierro del próximo año

“Me encanta el color y las mangas, pero mucha la piernas y panza. Es un poco mucho, pero le queda lindo el color”, explicó Fernández.

Por su parte, Profumo resaltó: “Sol Pérez me encanta el peinado el maquillaje y color de su outfit pero no el traje. Me hubiese gustado más vestido, no tanto tajo y mostrar las lolas. Le hubiese favorecido algo más entero, habría quedado más elegante. Acertadísimo el tono, incluso los géneros, pero me hubiese gustado unificar el traje”.

