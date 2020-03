Lo cierto es que la maternidad Santa Rosa se caracteriza por recibir a mujeres que no son del municipio sino que vienen de todas partes del país. “En las instituciones privadas el índice de cesárea es del 80% y nosotros estamos en un 25% de cesáreas con indicación médica. Si bien existe una elección de las mamas de las cesáreas, cuando uno mira el universo de las cesáreas son otros los motivos. Eso demuestra que acá la mujer no es un trámite más porque hay que terminar la guardia, sino que hay un compromiso muy grande con respetar el parto de la mamá y que no sea algo pasajero”.