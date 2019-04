La diseñadora, muy amiga de los recién casados, habló con Infobae y contó los detalles fashionistas del vestido de novia que lució Romina en el día de la boda. "Me escribió Jorge porque le gustaba mi ropa, le parecía muy sexy y femenina. Fue todo muy de sorpresa y me dijo: 'me gustaría ir a verte con ella'. Vinieron los dos a la fábrica primero, ella queria ropa de verano porque se iban de vacaciones para el primer verano juntos, le armé varios looks y pegamos muy buena onda", compartió como comenzó la relación con Rial y Pereiro, Paz Cornú.