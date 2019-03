El resultado es una pizza bastante húmeda, con poca base, de bordes crocantes y que no se rompe cuando se dobla. Además de lo particular de su masa, aquí no parece haber ingredientes prohibidos. Algunas variedades vienen con pollo, chauchas, salsa barbacoa y hasta hummus. ¿Qué opinaría un napolitano de esta pizza? Mejor no preguntar.