"Me siento muy cómoda a cualquier lugar a dónde voy. La gente me pregunta si no extraño mi casa, pero la realidad es que no me pasa . No estoy mal en ningún sitio y en cuanto llego a una ciudad me adapto muy fácilmente. Me da igual que me metas en el Panamericano o en una habitación en Corea del Sur donde pueda alcanzar todo desde la cama", sostiene Zumalacárregui a Infobae entre risas.