Rex, "the best chivito in town" está desde 1996 y su estilo diner americano supo adaptarse al paladar de los argentinos y de los uruguayos. Con dos locales, uno en La Barra y otro en José Ignacio, en esta chivitería ofrecen cuatro tipos diferentes. Chivito premium, de lomo con jamón, queso, lechuga morada, cebolla caramelizada, panceta, huevo, papas rústicas y aderezos; el chivito completo, de lomo con jamón, queso, lechuga, tomate, panceta, huevo y papas fritas; chivito tranqui, de lomo con queso, tomate, lechuga y queso; y chivito de pollo.