"Cuando mi papá murió-cuenta Heinz Klein, su actual dueño- yo era muy joven, pero tuve que ponerme al mando de la empresa y poco tiempo después, me detectaron una alergia a la harina, imaginen, un pastelero alérgico a la harina, fue una locura, no podía entrar a la cocina sin enfermarme, mis hijos era muy chicos y teníamos que hacer algo así que fue mi mujer quien se puso a hacerlas mientras yo me ocupaba de la logística y la venta. Pero nunca dudamos en seguir, esto no es un trabajo para nosotros, es parte de nuestra vida, así que salimos adelante".