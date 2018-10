Y cuando hablamos de Estados Unidos, a mí me gusta decir que no hay un Estados Unidos, hay varios. Depende en qué estado. Si tomás el estado de situación de California es de súper avanzada con respecto al agua, cómo se gestionan los recursos naturales, el entendimiento, la comprensión que tienen todos los actores, tanto del sector público como del sector privado de la sustentabilidad, y quizás si te vas a otros estados, eso no es así. Sí creo que en Estados Unidos el sector privado ha tomado un liderazgo que no se veía antes con respecto a los temas como el cambio climático por cuestiones de coyuntura y de política interna e internacional.