"Los antiinflamatorios no esteroides funcionan inhibiendo las sustancias productoras del dolor, y en general para lo que es dismenorrea no se utilizan durante tanto tiempo, en general son dos o tres días al mes, y si está bien usado y en la dosis correcta con el intervalo correcto y evitando que el dolor se instale en el organismo, se puede controlar con analgésicos no tan potentes", puntualizó.