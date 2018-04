¿Qué pensaría el "yo" a mis 80 ó 100 años? y será a partir de allí que se deberá partir para las decisiones del presente. Lynda Gratton y Andrew Scott, profesores de la Escuela de Negocios de Londres y autores del libro The 100 Year Life – Living and Working in an Age of Longevity, fueron quienes plantearon sin prejuicios este interrogante. En su trabajo, recientemente presentado, hicieron un cálculo que invitó a la polémica: "Las personas que vivan hasta los 100 años, las cuales serán muchas, deberán trabajar hasta cerca de los 80 o incluso un poco más, a menos que ahorren más del 10% de sus ingresos cada año".