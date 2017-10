"Estimado cliente: le recordamos que no está permitido el ingreso a las salas con productos que no hayan sido adquiridos en el candy bar". El cartel, ubicado junto a las publicidades de los próximos estrenos, no logra justificar una costumbre que se ha vuelto habitual en la mayoría de los cines del país. No solo porque no existe la norma que prohíbe que los espectadores puedan ingresar al cine con su propia comida y bebida –la hayan comprado allí o no– sino porque, fundamentalmente, se trata de una práctica abusiva que restringe los derechos de los consumidores.