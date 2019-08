"Nunca me pasó, pero no estoy negado a que me pase algo con un hombre. No me lo reprimiría, eso es lo que siento. Si me llega a pasar algo con alguien de mi mismo sexo lo cumpliría, ¿por qué no? Estamos en un momento donde verdaderamente hay que abrir la cabeza, y eso también habla de enfrentarse uno a sus a los tabúes y a los miedos", expresó en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad.