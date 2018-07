"En realidad, somos todos autodidactas, todos inteligentes, lo que no todos tenemos es la misma voluntad. Necesitamos facilitadores, guias, sin decirnos hacia donde ir sino mostrándonos caminos. Hay que poner coraje, corazón, para amar a los niños y respetarlos. Lo hice porque llegó el momento de devolver tanto amor. Cuando sea más grande quiero estar rodeada de chicos. Hoy estuve con un coro que va a estar en Vive Ro, tienen la verdadera pureza del hombre, y los maltratamos, entonces no terminan siendo creativos, empoderados, ni rebeldes. La pureza tiene que seguir a lo largo de la vida. Hay mucha contaminación y un sistema perverso que hace que no se respete al otro, y el niño es el futuro de la humanidad. No vamos a llegar a nada si no modificamos el proceso de aprendizaje".