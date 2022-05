Génesis: un cóctel de humor absurdo, doble sentido y malentendidos que pisa fuerte en la calle Corrientes

Gonzalo Gravano, Florencia Cappiello y Gastón Ares, los protagonistas de "Génesis"

¿Escepticismo o misticismo? El debate entre ambas formas de entender la vida se remonta a miles de años atrás. Hay personas extremadamente racionales y lógicas que solo creen en aquello que puede ser demostrable, mientras otras eligen dejarse llevar más por lo espiritual y no buscan una explicación científica a todo. Con mucho humor absurdo, doble sentido y malentendidos, ese choque de creencias se retrata en tono de comedia en la obra de teatro Génesis, que va por su cuarta temporada tras un exitoso estreno en Mar del Plata en 2021.

La obra expone la relación entre dos hermanos, Rubén (Gastón Ares) y Pocha (Florencia Cappiello). Él es un místico que vive buscando coincidencias y que cree que todo tiene un sentido espiritual en la vida. Ella, en cambio, es una estudiante de física completamente escéptica con una mirada muy racional de las cosas. No es de extrañar que la relación entre ambos no sea la más fluida. A partir de ese choque de personalidades se suceden situaciones extremadamente delirantes y absurdas que encuentran su punto cúlmine con la llegada de Génesis (Gonzalo Gravano), un plomero paranoico llamado a arreglar el agua caliente pero que termina alterando la relación entre los hermanos.

La obra se presenta todos los sábados a las 22:30 en el Teatro Multiescena

La pieza dirigida por Ezequiel Sagasti lleva al extremo los problemas en la comunicación de la vida cotidiana. Entre los constantes malentendidos de los tres personajes se producen las mayores risas en la platea. “Cada uno está en su mundo y se puede entender cualquier cosa. Lo estamos llevando a un extremo, pero pasa”, cuenta Gonzalo Gravano en diálogo con Teleshow.

El actor e influencer va por su segunda temporada en Génesis. “Fui a ver la obra y me gustó mucho. Cuando me dijeron que necesitaban un reemplazo, me postulé a los gritos. Hice el casting y quedé”, dice el joven que, con 27 años, empieza a pisar fuerte en la escena porteña.

Más allá de la reflexión a la que apuesta la obra, Gravano insiste en que lo que buscan es “que la gente, por una hora, se olvide de todo y venga a divertirse”. “Génesis es ideal para disfrutar con amigos, en familia, solos o en pareja”, explica.

Sobre su personaje, el actor lo describe como “muy particular”. “Ya desde la forma en la que habla, se mueve y cómo piensa las cosas. Vive en su película, en su mundo. Es una persona con una persecución y contradicción constante. Pero al mismo tiempo es muy impulsivo y sensible”.

Gonzalo Gravano

Como suele suceder en el teatro, a veces una pequeña equivocación en una palabra obliga a los actores a improvisar. Génesis no es una excepción a la regla y muchas veces los protagonistas se terminan saliendo del guion. “En escena pasan cosas y tenés que improvisar. Ahí hay que sacar todas las herramientas y estar al 100% solucionando algo sin que nadie se de cuenta. Cada función es distinta. Además, nosotros intentamos trabajar con mucha verdad, entonces no lo hacemos tan automático”, relata Gravano, que estudia en Teatro Consciente, la escuela de Ezequiel Sagasti y Florencia Cappiello, su director y su compañera de la obra.

Al final de la pieza, que se presenta todos los sábados a las 22:30 en el Teatro Multiescena (Avenida Corrientes 1764), una gran cantidad de aplausos baja desde la platea. Para el influencer, “es una satisfacción enorme”. “Es maravilloso que algo que amás con todo tu ser le llegue a otra persona que confió en vos y en la obra para invertir su tiempo y su plata. Que le guste lo que vos le estás ofreciendo, que sea mutuo, y que en esa hora se haya generado una historia que todos disfrutamos, es una de las sensaciones más hermosas que experimento en mi vida y que me hacen sentir vivo, que le da sentido a todo”, cuenta emocionado el ex participante de Combate, el reality de Canal 9.

Con respecto a sus compañeros en la obra, Gravano solo tiene palabras de agradecimiento. “Me gusta mucho el grupo humano. Hacer algo que amás con gente que amás es hermoso. Vamos todos para adelante siempre predispuestos a ayudar al otro. Cuando entré me ayudaron un montón. Como grupo tenemos mucha conexión y cariño entre todos y eso se refleja a la hora de actuar. Se genera algo muy lindo y se lo brindamos con el corazón abierto a la gente”.

Génesis va por su cuarta temporada

Este año, el joven grabó para las series Los Profesores 2, de Star+, y Días de gallos, de HBO Max. También participó de un capítulo de un unitario de terror que aún no se sabe dónde va a salir. “Estoy con los brazos abiertos. Siento que estoy en un gran momento. Estudio muchísimo durante la semana en varios lugares. Tengo cinco clases de teatro por semana en distintos lugares. Me apasiona mucho lo que hago”, afirma.

Las entradas para ver Génesis se pueden adquirir aquí o en las boleterías del Teatro Multiescena.

SEGUIR LEYENDO: