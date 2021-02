El divertido cruce de Luis D’Elía con su imitador en Polémica en el bar

Claudio Rico, en su rol de Luis D'Elía tuvo un divertido, y por momentos picante, ida y vuelta con el líder piquetero

Noche a noche, la mesa de Polémica en el bar abre el juego al humor. Entre los temas de la actualidad más candente, la participación de los humoristas del ciclo de América TV -Pachu Peña, Claudio Rico, Roberto Peña, previamente Álvaro Navia- fue ganando un espacio propio y se convirtieron no solo en un bastión del ciclo, sino también la única referencia al humor clásico en la televisión abierta.

Durante el programa del jueves, Claudio Rico ingresó al estudio caracterizado como el líder piquetero Luis D’Elía, con una camisa gris y una radio portátil, y realizaba su imitación en base los últimos dichos del dirigente, que solicitó intervenir los medios de comunicación por la cobertura de lo referido a la vacuna rusa. De repente, el conductor Mariano Iúdica advirtió un gesto de la producción que alteró la dinámica del programa:

“Está Luis D’Elía en vivo”, anunció el conductor y salió del cuadro en búsqueda de un teléfono celular. De nuevo en su lugar, se acercó a la posición de Rico para que puedan interactuar los dos D’Elía, el político desde su residencia en la que cumple arresto domiciliaria y el imitador desde los estudios de América TV. “¿Hola?”, “¿Hola Luis?”, se sucedían los saludos, hasta que intervino Iúdica.

El cruce entre Claudio Rico y Luis D'Elía, con Mariano Iúdica como mediador

“¿Quién es el verdadero Luis D’Elía?”, preguntó el conductor, que tenía a uno a su izquierda y al otro en el teléfono: “Él es Luis D’Elía”, contestó el verdadero. “Por supuesto”, replicó el falso, “Vos sos Rico. Te odio, Rico”, siguió el juego el humorista, apelando a uno de los gags clásicos de su imitación. “El mejor Luis D’Elía de la Argentina”, redobló el piquetero, dándole pie al humorista para jugar una carta: “Decíselo a Gustavo Sofovich (por el productor del programa) y a Actores, así garpan”, propuso Rico, iniciando un picante ida y vuelta entre los D’elías:

“Que quede claro que te estoy ayudando a conseguir laburo, hermano”, señaló el político y Rico recogió el guante: “Yo te lo agradezco, pero vos también tenés laburo, eh. Con mis impuestos, unos cuantos...”, respondió el falso D’Elía y la dejó ahí. Para el remate, el imitador apeló a una escena típica de los cortes de ruta “Mirá que se pudre todo, eh. Te prendo fuego una goma y te hago un piquete, D’Elía”.

Antes que la cosa pase a mayores, Iúdica despidió al político entre agradecimientos mutuos, mientras Rico le agradeció el sentido del humor, y lo despidió con su caballito de batalla: “Te odio, D’Elía”.

Claudio Rico y Sergio Berni: ¿quién es quién?

No es la primera vez que el humorista interactúa con alguno de los personajes que caracteriza. Sin dudas, uno de los más recordados fue la visita de Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el que se permitió bromear sobre la cantidad de carreras que profesa, a las que él le aportó algunas desopilantes como profesor de zumba y de ukelele.

Día a día, lo hace con el periodista Samuel “Chiche” Gelblung, uno de los parroquianos de la mesa de Polémica, que lejos de enojarse lo llena de elogios. Me dice: ‘Hijueputa, me sacaste igual, no solo sacaste la voz sino que sacaste cómo pienso”, le contó a Teleshow. “Es un personaje divino para hacer, sus clásicas teorías de Chiche, cómo tira polémicas”, lo elogió el humorista.

También se repartió entre los economistas Domingo Cavallo y Javier Milei para irrumpir en una mesa de especialistas integrada por Carlos Arbia, Manuel Adorni, Fabián Medina y Jonathan Loidi, quienes discutían con Iúdica sus sensaciones y predicciones sobre la actualidad.

