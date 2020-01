Jack Black: —Improviso un poco, pero siempre lo hago como está dicho en el guion. Sé que el estudio es muy serio en eso, si improvisás mucho el productor te va a decir que hagas lo que dice el guión porque es por contrato. Así que les doy exacto lo que dice el guión o negocio antes, hablo con el director y le digo: “Esta parte no me suena tanto, ¿podemos intentar otra cosa?”. Pero me gusta trabajar eso en los ensayos y lo trabajo varios días antes exacto como está escrito así mi cerebro se acostumbra. Pero luego de un par de tomas en que no cambio nada, hago algunas para hacer bromas.