—Me han ofrecido hacer acciones con políticos y me he negado. No por no quedarme pegado a un partido ni a una ideología, solamente porque me parece que el artista no tiene que… Tiene que opinar, sí, claro, pero tiene que ser una personas que le puedás gustar a los oficialistas y a los opositores, porque lo que estás haciendo es, si querés llamarlo arte, entretenimiento o como quieras, pero me parece que no es tu lugar. Es el lugar del ciudadano hablar de lo que te estoy hablando: de la falta de guita, de la pobreza que hay en mi barrio, de lo que yo veo en los precios cuando compro en el chino de la vuelta. ¡No puede ser! Fui al chino el otro día a comprar una crema de enjuague, compré tres aguas y gasté 500 pesos. La gente tal vez del otro lado dice: "Ah, está en la tele, gana millonadas". Y yo no gano millonadas. Realmente muchas veces me cuesta llegar a fin de mes. Y le pasa a la gente del otro lado.