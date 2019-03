"Me hago mi mamografía rutinaria el primero de marzo y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo. Los médicos me dijeron que era sospechosa y que me tenía que hacer una biopsia. Como ustedes saben, yo padecí de cáncer de mama en el año 2003 y desde entonces nunca he tenido ninguna situación", comenzó con su explicación en un video que publicó en su cuenta de Youtube.