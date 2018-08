Quizás para matizar la angustia, en ese mismo monólogo de hace más de medio siglo Tato Bores ofrecía una solución revolucionaria. Que no puede menos que despertar una sonrisa… "Si todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podemos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros…".