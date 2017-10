"Recuerdo cuando colocó sus manos en los bolsillos traseros de mis pantalones vaqueros, como lo haría cualquier novio de verdad. No viví nada parecido durante el colegio. Siempre veía a las chicas y los chicos abrazados y me sentaba a su lado, sola, mientras comía galletas y me preguntaba: ¿por qué no me pasa a mí?", confesó.