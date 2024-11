El mejor amigo de Wanda Nara dio detalles de su separación con Mauro Icardi: “La violencia no son solo golpes”

Kennys Palacios contó detalles de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: LAM, América)

En la última edición de LAM, conducida excepcionalmente por Yanina Latorre, el estilista y amigo cercano de Wanda Nara, Kennys Palacios, ofreció una entrevista cargada de revelaciones y comentarios sobre los eventos más recientes en la vida personal de la empresaria y modelo. Entre los temas más controvertidos se incluyeron su relación con Mauro Icardi, su vínculo con Elián Valenzuela (L-Gante) y las controversias relacionadas con denuncias, enfrentamientos mediáticos y cambios en compromisos profesionales.

Si bien el maquillador y amigo personal de la empresaria fue bastante reticente a dar comentarios sobre la conductora de Bake Off Famosos, se explayó sobre varios puntos que le consultaron las angelitas. “Si ella está feliz y contenta, yo no tengo nada que decir”. Sin embargo, el estilista evitó profundizar en los detalles íntimos de su vínculo con Elián, afirmando que lo que habla con Wanda pertenece a su esfera personal.

Kennys también abordó la ruptura de Wanda con Mauro, que sigue marcada por una alta exposición pública. En particular, se refirió al reciente enfrentamiento ocurrido el miércoles pasado en la casa de Nordelta que Icardi ocupa, donde ambos filmaron el tenso encuentro. Según Kennys, su presencia en ese momento no fue planeada con intenciones de provocación, sino que surgió de manera casual. “No lo vi tan grave”, comentó, minimizando la polémica sobre si Wanda debía haber evitado ir al lugar.

Mauro Icardi mostró la cronología de los hechos: llegada de Wanda Nara a su departamento

El estilista enfatizó su relación cordial con Mauro, y destacó que no tiene intención de hablar mal de él en público: “Lo que tenga que decirle, se lo digo en persona”. A pesar de esta neutralidad, evitó tomar una posición clara sobre las recientes acciones del futbolista hacia Wanda.

Uno de los momentos más delicados de la conversación fue el abordaje de las acusaciones de violencia de género en la relación de Wanda con Mauro Icardi. Aunque inicialmente se habló de una denuncia formal, Kennys aclaró que en los documentos no se menciona violencia física explícita. No obstante, reconoció que los conflictos de pareja pueden incluir episodios de violencia verbal: “La violencia no es solo golpes”, afirmó, evitando entrar en detalles sobre las discusiones entre ambos.

El tema sigue siendo motivo de especulación, alimentado por comentarios de la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, quien insinuó que la empresaria había experimentado momentos de temor. Kennys, sin embargo, optó por no dar más detalles, dejando que las aclaraciones legales sigan su curso.

Quién reemplazará a Wanda en su viaje a Tailandia

Finalmente, Kennys habló sobre la polémica relacionada con el viaje que Wanda tenía planeado con una marca de joyas, al cual decidió renunciar en el último momento. Este cambio inesperado llevó a la empresa a elegir como reemplazo a la cantante y actriz Jimena Barón. Según Kennys, el equipo intentó renegociar el compromiso de Wanda, pero la decisión ya estaba tomada. La decisión de cancelar su participación estuvo relacionada con cuestiones personales, entre ellas su actual relación con L-Gante, lo que ha abierto un nuevo capítulo de controversias en la vida pública de la modelo.

A lo largo de la entrevista, Kennys Palacios demostró su lealtad hacia Wanda Nara, manteniéndose firme en su rol de amigo y confidente. Aunque evitó juicios definitivos, sus palabras dejaron en claro que, más allá de las controversias y los desafíos que enfrenta Wanda, él estará a su lado apoyándola. Su participación en LAM no solo arrojó luz sobre las complejidades de la vida de la empresaria, sino que también dejó preguntas abiertas sobre el futuro de sus relaciones personales y profesionales.