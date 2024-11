El golden look de María Becerra en la previa de los Latin Grammy: escote y transparencias para una noche con brillo propio

María Becerra cantó en los "Person of the Year"

El miércoles por la noche la ciudad de Miami se vistió de gala para celebrar una nueva entrega del premio Person of the Year, que forma parte de los Latin Grammy 2024, que en esta ocasión se lo llevó Carlos Vives. Entre los invitados a la especial noche se encontraron personalidades como Emilia, Julieta Venegas y Alejandro Lerner y María Becerra, quien lució un golden look que llamó la atención de todos los presentes en la alfombra roja.

La Nena de Argentina lució un conjunto de color dorado formado por un corset irregular con acabado brillante y textura de malla, realzó su figura y añadió un toque de lujo y elegancia a su apariencia. La parte de arriba está combinada con una pollera que tiene una abertura alta en la pierna, dejando ver unas sandalias doradas de tacón alto que le daban un aire atrevido y sensual.

El estilo asimétrico del look reforzó la individualidad de la artista, mientras que su maquillaje y peinado reflejaron un estilo moderno: cabello hacia atrás con efecto húmedo y un make up en tonos naturales en la gama del dorado que enfatizaba sus ojos y labios. Becerra proyectó confianza en su pose, con una mano en la cadera y la otra en la cabeza, lo que, sumado a sus tatuajes visibles en el pecho, cuello y brazo, aportó un contraste único entre lo glamoroso y lo personal.

María deslumbró en la alfombra roja con un look dorado (Foto: Instagram/mariabecerra)

Escote, transparencia y un gran tajo, María Becerra se arriesgó en la alfombra de Person of the Year

La argentina no solo se lució en la alfombra, sino que también fue parte de las presentaciones que se hicieron a lo largo de la noche. Con un vestido similar al de la antesala de los premios, se subió al escenario junto a Julieta Venegas para interpretar “Cumbiana”, una de las canciones que forma parte del álbum que lanzó en el año 2020. La gala estelar y el concierto tributo, que marcó el 25º aniversario de la distinción, se llevó a cabo en el Miami Beach Convention Center.

Mientras la dupla hacía la presentación en las pantallas mostraron la reacción de Vives, quien toda la noche estuvo con una sonrisa en los labios y disfrutando del homenaje en su honor. “Tengo el honor de presenciar y cantar en Person of the Year, que este año conmemora a Carlos Vives”, escribió María en el posteo que hizo en sus redes sociales, que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones positivas.

María Becerra cantó en los "Person of the Year"

El jueves por la noche se llevará a cabo la ceremonia de premiación y la oriunda de Quilmes tendrá una gran tarea por delante. Junto a cantantes como Juliana y Luísa Sonza, la pareja de J Rei será una de las conductoras del evento en La Premiere, la ceremonia que se transmitirá por streaming previo a la entrega de premios televisada.

Esto no es todo, ya que también se encuentra nominada por su canción “Corazón Vacío”, compite en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana contra Bizarrap y demás estrellas internacionales. Ella no es la única argentina que tiene posibilidades de llevarse un galardón, sino que Nathy Peluso destaca con tres nominaciones, le siguen Bizarrap Conociendo Rusia y Trueno con dos cada una, mientras que David Lebón, Soledad Pastorutti, Wos, Emilia y Nico Cotton tienen una cada uno. En el rubro del tango están Guillermo Fernández, Franco Luciani y Diego Schissi. En todas las categorías compiten con grandes figuras internacionales que han ganado en alguna ocasión la estatuilla. La entrega de los Latin Grammy 2024 se llevarán a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, desde las 21 hora argentina y con transmisión de TNT.