El tenso cruce al aire entre Romina Uhrig y su sobrino Fabián durante el casting de Gran Hermano

El tenso encuentro de Romina Urigh y su sobrino en el casting de Gran Hermano (Video: República Z)

El fenómeno de Gran Hermano está a punto de regresar a la televisión argentina y la expectativa en torno al reality más emblemático de Telefe sigue creciendo. Con el inicio de una nueva temporada programada para los primeros días de diciembre, miles de personas comenzaron a participar en el proceso de selección para convertirse en los próximos concursantes del programa. En medio de las audiciones, Romina Uhrig, participante de la temporada 2022, se reencontró con Fabián Herrera, su sobrino, con quien tuvo un recordado incidente durante su estadía en el concurso.

A medida que avanzan los castings, el canal de las pelotas desplegó una serie de estrategias para mantener la atención del público y captar a nuevos seguidores, entre las que destaca un confesionario móvil que recorre diferentes puntos de Argentina y también de Uruguay. Esta iniciativa, inédita en la historia del programa en el país, permite que los fanáticos experimenten de cerca el espíritu de Gran Hermano, creando un puente entre el show y la audiencia que busca darle un toque personal y accesible al proceso de selección.

Además, el evento contó con la transmisión en vivo de la señal de streaming República Z y repercusiones en la programación del canal, donde entrevistaron a varios de los aspirantes en una serie de coberturas especiales de los castings, mostraron el entusiasmo y las historias de quienes anhelan formar parte del icónico formato.

Durante el proceso de selección de la nueva edición se dio un inesperado y tenso encuentro entre Uhrig y su sobrino Fabián, que capturó la atención del público. Emma Vich, participante de la última temporada, se encontraba cubriendo la nueva tanda de audiciones cuando descubrió al sobrino de la exdiputada en la fila y no tuvo reparos en acercarse para charlar unos segundos con él.

Cabe recordar que Herrera fue el familiar elegido por la producción para ingresar a la casa y pasar unos días con Uhrig, quien no recibió de la mejor manera al joven. Con la intención de darle un cambio a su vida, Fabián acudió al casting con la ilusión de convertirse en participante, un sueño que lo motivó a presentarse en el confesionario móvil. Sin embargo, al encontrarse con su tía frente a las cámaras, la situación se tornó incómoda debido a la notoria distancia entre ambos.

La reacción de Romina al ver a su sobrino en el casting de Gran Hermano

El momento, transmitido en vivo y en directo, dejó en evidencia las tensiones familiares. En el segundo en que Emma anunció su presencia, la exparticipante agarró su celular, comenzó a hacer oídos sordos de la situación mientras Gastón Trezeguet, uno de los grandes participantes que tuvo el certamen, intentaba hacer que se charlaran. Luego de unos minutos de insistencia, Herrera la saludó con un seco: “Hola, Ro”.

Romina respondió con la misma frialdad, limitándose a desearle suerte sin profundizar en la conversación. “Hola, Fabi. Bueno, éxitos”, fueron las únicas palabras de Uhrig, quien evitó cualquier interacción adicional. La escena generó un revuelo entre los presentes, recordando el conflicto que surgió entre ambos después de su paso por la casa más famosa de la pantalla chica, donde Herrera acusó a su tía de haberse distanciado emocionalmente de la familia.

Así las cosas, este tenso encuentro parece reflejar un conflicto no resuelto que trasciende el reality, y que ahora vuelve a ponerse en el foco mediático. Herrera sigue adelante en su objetivo de ingresar al programa, a pesar de las dificultades personales, manteniendo la esperanza de que su experiencia en Gran Hermano le permita alcanzar sus propias metas en el medio.

A principios del año 2024 el joven habló acerca de la relación que tiene con su tía tras el enfrentamiento que tuvieron al finalizar el programa. “Estoy distanciado y alejado después de lo que pasó en la casa de Gran Hermano, yo le deseo lo mejor, pero cambió su forma de ser por completo”, dijo Fabián.

“Duele saber que no es la misma que era antes. Son dolorosos los dichos de ella, creo que se la creyó y no reconoce que la familia siempre estuvo para ella, algunos panelistas dijeron que nosotros le pedíamos plata y no era así. Ella se alejó y de vez en cuando, si se siente sola, vuelve”, cerró Herrera, y sentenció: “Es otra persona”.