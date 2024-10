El exabrupto de Sofía Gala en su programa de streaming: insultó a sus seguidores y criticó a Charly García

Sofía Gala reaccionó contra los fans de Charly García (Picnic extraterrestre)

Durante su programa de streaming, Sofía Gala Castiglione actriz estalló en una serie de insultos contra sus seguidores. Todo comenzó cuando un usuario criticó los comentarios que en el ciclo se realizaron sobre el último álbum de Charly García. La situación escaló rápidamente y dejó en evidencia la intensidad de la relación entre la conductora y su audiencia, especialmente cuando se trata de un tema tan sensible para muchos fans como lo es la música de García.

El incidente tuvo lugar en momentos en el canal Picnic extraterrestre. En el estudio, además del músico Sergio Rotman, parte del ciclo, se encontraba también su mujer, la cantante Mimi Maura, y comenzaron a relatar no sólo su historia de amor, sino también los viajes y la música compartida. Sin embargo, de un momento a otro, una reacción de la conductora llamó la atención de todos los presentes, que se quedaron en completo silencio.

En esta ocasión, el foco estuvo puesto en el último trabajo de Charly García, La lógica del escorpión. La recepción de este álbum fue dispar, y en el programa surgieron opiniones críticas que aparentemente no fueron bien recibidas por algunos espectadores. Uno de los usuarios del chat, inconforme con la visión expuesta sobre el disco, dejó un comentario que cuestionaba la postura de los conductores. Este mensaje detonó una respuesta inesperada y sin filtro de Gala, quien no dudó en desahogarse con una serie de improperios dirigidos tanto al usuario como a otros seguidores que mostraron apoyo al músico. Así, sus palabras añadieron una dosis de tensión al programa que pronto atrajo la atención en redes sociales y medios de comunicación.

Con tono imperativo y usando un lenguaje coloquial y fuerte, la actriz expresó: “Quiero decir algo, ¿puedo? Perdón. Por favor, la gente pel... del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García. Basta con Charly García. Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charly García. Váyanse de acá. No los queremos, fanáticos de Charly García, se pueden ir bien a la m...”.

Charly García - Watching The Wheels

Esta reacción no sólo sorprendió a sus seguidores, sino que también marcó una ruptura en la dinámica habitual del programa. Mientras en otras ediciones la interacción con el público suele estar en un tono distendido y humorístico, en esta ocasión se tornó en una descarga directa de frustración contra quienes cuestionaban su postura. El lenguaje duro y los insultos dirigidos a los fans causaron revuelo y dejaron en claro su hartazgo ante los pedidos y opiniones de los espectadores que discrepaban de su visión del álbum.

La situación se intensificó cuando Gala continuó con esa postura, esta vez dirigida directamente al espectador. “No molesten en el chat que me distraen. Matías no sé cuánto, andate, nadie te quiere. Imaginate que estás acá hablando de Charly García. Retirate, por favor, gracias”, fueron algunas de sus palabras. De inmediato, se disculpó brevemente con el resto del público, solo para luego continuar con su respuesta indignada: “Perdón, chicos, pero el nivel de la gente pel... me quema la gorra. Muera.”.

Gala parecía expresar su incomodidad con aquellos que no solo cuestionaban su opinión sobre García, sino que también insistían en hablar de su música durante el programa. y lejos de calmarse tras su intervención inicial, continuó dirigiéndose a aquellos que seguían comentando en defensa del músico. “¿Cuál es el problema, pel...?”, lanzó, para luego añadir: “Váyanse. Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? Retirate, mi amor. Andá a escuchar el disco de Charly García. Andá a escuchar ‘Rompela’ que es un temón”, enfatizó la actriz, aludiendo al último corte del disco del reconocido músico.

En esta nueva descarga de frustración, también expresó incomprensión ante quienes, según ella, invierten tiempo en comentar negativamente en el chat de un programa que, aparentemente, no disfrutan. “No puedo creer la gente que se mete en un chat que dice que no le importa o que odia. ¿Para qué te metés? Ridículo, psicópata. Andate a tu casa. Tomátela”, concluyó la actriz, cerrando así una intervención que generó un amplio debate en redes sociales sobre los límites y el rol de la interacción con la audiencia en los medios digitales.