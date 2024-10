Cathy Fulop y Oriana Sabatini juntas en el festejo del día de la madre

Cathy Fulop y Oriana : Un abrazo especial

El Día de la Madre siempre es una fecha especial, pero en la familia de Catherine Fulop y Oriana Sabatini, este año fue particularmente emotivo. Oriana, la reconocida cantante y actriz, decidió sorprender a su madre con un gesto único que dejaría una marca física y simbólica en un momento de profunda conexión entre ambas. Para la ocasión, Oriana pintó sus manos en tonos de lila y rosa y, con un abrazo lleno de cariño, dejó impresas sus huellas sobre la camiseta blanca que Catherine llevaba puesta. Este acto reflejó no solo el amor entre madre e hija, sino también el lazo inquebrantable que las une.

Pero esta celebración no fue solo un festejo común. Oriana había viajado a casa, no solo para estar con su madre en este día especial, sino también para apoyar a su padre, Ova Sabatini, quien se estaba recuperando de una reciente operación de cadera. Este contexto hizo que el reencuentro familiar fuera aún más significativo, pues no solo conmemoraban el Día de la Madre, sino también el valor de la familia frente a los desafíos de la vida.

La operación de Ova Sabatini

Después de varios años lidiando con el dolor y postergando una cirugía, Ova Sabatini finalmente se sometió a un reemplazo de cadera en el Hospital Austral. Según declaró Catherine Fulop a Teleshow, el resultado fue exitoso, a pesar de que los primeros días tras la operación fueron difíciles. “Anoche pudimos descansar, la primera noche fue la más dramática por los dolores de la operación, que fue muy grande”, explicó la actriz. Fulop describió que la intervención implicó “romper, abrir los músculos y poner una cadera nueva”, lo que resultó en un periodo de fuertes molestias para su esposo.

El empresario había postergado la cirugía durante años, principalmente debido al miedo de no quedar bien y por circunstancias familiares, como el matrimonio de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala en mayo pasado. Sabatini no quería arriesgarse a no estar en condiciones para disfrutar del evento, por lo que decidió esperar a que la boda pasara antes de someterse a la operación. Durante ese tiempo, recurrió a inyecciones y otros métodos paliativos para sobrellevar el dolor.

Cathy Fulop acompañó a su esposo en todo el proceso de la operación de cadera

Tras la intervención, el equipo médico brindó un parte positivo y explicó que las complicaciones iniciales eran comunes en este tipo de cirugías. En los días posteriores, Ova Sabatini mostró signos de mejoría. “Hoy está caminando, estoy sorprendida”, comentó Fulop, quien destacó la importancia de seguir un proceso de recuperación con paciencia y tranquilidad. La segunda consulta con los médicos está programada para el final de la segunda semana, momento en que se evaluarán los avances.

En cuanto a la rehabilitación, Fulop señaló que la tercera semana comenzarán las sesiones de kinesiología para fortalecer los músculos que se vieron afectados por el prolongado deterioro de la cadera. El objetivo es recuperar la movilidad total de Sabatini, un proceso que requerirá esfuerzo y constancia. Fulop confía plenamente en que la operación fue un éxito, apoyándose en las referencias positivas que tanto el equipo médico, liderado por el doctor Federico Burgo, como amigos que pasaron por cirugías similares, le han brindado.