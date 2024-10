Nicole Neumann saludó a Indiana con un álbum de fotos retro y unas emotivas palabras: “Feliz cumple a mi reina mayor”

Nicole Neumann saludó a su mamá Indiana por su cumpleaños número 16

Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumple 16 años y su mamá le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Los nubarrones que amenazaron su vínculo parecen haber quedado definitivamente atrás y ambas recuperaron esa relación de complicidad que manifiestan a menudo en sus redes y en sus acciones. El tiempo fue limando las asperezas y el nacimiento de Cruz, el hijo que la modelo tuvo con su actual marido Manu Urcera, terminó por acercar las posiciones.

Esto se refleja en la publicación de Nicole, en la que repasó la vida de su hija en una serie de fotografías que rubricó con un texto emotivo: “Feliz cumple a mi reina mayor Indiana, mi beba deseada y amada”, escribió la conductora junto a una serie de emojis referidos al festejo. “La primera personita en este mundo que me llamo ‘mamá’, esa sensación indescriptible de felicidad”, agregó, remontándose al año 2008, cuando la adolescente llegó al mundo.

Nicole Neumann con Indiana recién nacida

Indiana entre sus hermanas Sienna y Alegra, frutos de la relación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

En las fotos, se ve a Indiana recién nacida en el pecho de su madre y diferentes momentos de su crecimiento. En viajes con Allegra y Sienna, las otras hijas que tuvo con el exfutbolista, y haciéndole upa a Cruz, que desde su nacimiento en junio pasado se convirtió en el mimado de la familia. “Te amo hoy y siempre, que seas siempre muy feliz”, cerró Neumann, en una publicación que se pobló de reacciones y mensajes positivos, entre ellos los de la propia cumpleañera. “Gracias ma”, replicó la adolescente junto a tres corazones rosas.

Afortunadamente, el panorama en la familia es muy diferente al del año pasado, cuando Indiana celebró sus 15 años y no atravesaba un buen vínculo con su madre. El conflicto comenzó a ser evidente cuando la adolescente dejó de aparecer en los eventos familiares o en las redes sociales de su madre. Por entonces, ella eligió vivir con su padre, su pareja, Mica Viciconte y el hijo de ambos, Luca, lo que encendió las alarmas sobre una posible ruptura en la relación madre-hija.

El posteo de Nicole Neumann para su hija mayor, Indiana

Indiana Cubero con su hermano menor, Cruz

En medio de esta situación, Nicole ha mantenido un perfil reservado, optando por no brindar detalles públicos sobre su vínculo con Indiana. No obstante, en algunas entrevistas y declaraciones expresó su dolor por la situación, dejando claro que la relación con su hija es una cuestión delicada y personal que esperaba resolver en privado. Por su parte, Fabián Cubero y Mica Viciconte han sido más abiertos en sus redes sociales, compartiendo imágenes y momentos junto a Indiana, lo que ha reforzado las especulaciones sobre la cercanía de la joven con su padre y su actual pareja.

El vínculo siempre conflictivo entre Nicole y Cubero no colaboraba con este alejamiento que tuvo un momento crítico durante la boda de la modelo con el piloto Manu Urcera. Indiana no asistió a la celebración que realizaron en Neuquén pero sí estuvo en el festejo en un haras de la provincia de Buenos Aires. El tiempo las fue acercando y con la llegada de Cruz, madre e hija empezaron a compartir cada vez más tiempo juntos.

Recién en ese entonces, Nicole se refirió por primera vez a la distancia con Indiana, para la que auguraba un final feliz: “La adolescencia es una etapa complicada, y lamentablemente cuando alguien te engancha en ese momento para distorsionarte es muy difícil también, pero, como siempre, yo confío en que la vida y el universo, que es lo que me viene pasando y es lo que por ahí el otro no tolera, es que termina acomodando las cosas y sobre todo cuando vos sabés que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas”. A juzgar por los hechos, no estaba para nada errada.