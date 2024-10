La hija de Yuyito González confirmó que su mamá tiene custodia presidencial y explicó los motivos

Yuyito González fue al Cantando 2024 a ver a su hija con custodia policial

La llegada de Amalia Yuyito González a las grabaciones del Cantando 2024 no pasó desapercibida y superó ampliamente las fronteras del reality. Rodeada por la custodia presidencial, la exvedette y actual pareja de Javier Milei asistió al programa para ver a su hija, Brenda Di Aloy. La joven hace unos días le había pedido en vivo que por favor la acompañara, ya que estaban un poco distanciadas. Pero esta interna familiar quedó en un segundo plano a partir de las filmaciones que circularon en las redes.

“Yo soy la hija abandonada, se puso de novia y se corrió la atención”, había dicho Brenda, visiblemente afectada, durante su participación en el certamen. “Mamá, por favor te lo pido. Ya sé que no hablamos hace bastante y que estamos cada una en su mundo, pero estaría muy bueno que vengas para apoyarme”, suplicó. “Yo estoy de novia, le dedico mucho tiempo a mi novio, estamos construyendo nuestra relación. Mis hijos son grandes, ya tienen que entender todo”, respondió Amalia, sin dar el brazo a torcer.

Pasaron apenas unos días y la conductora apareció en los estudios rodeada de un considerable equipo de seguridad. Fue el periodista Ángel de Brito quien compartió el video del backstage del programa que conduce Flor Peña: “Está Yuyito con la custodia presidencial, no se le puede acercar nadie”, comentó el conductor de LAM (América TV). Las imágenes mostraban a Amalia siendo fotografiada mientras los custodios permanecían a su alrededor, impidiendo cualquier intento de acercamiento por parte de los curiosos que estaban en el lugar.

Brenda Di Aloy explicó el motivo por el que su mamá anda con escolta presidencial: “Vivió un hecho de inseguridad hace poco”

A raíz de esto, la hija de Yuyito que conduce Tengo capturas por el streaming la Casa, habló este viernes y contó qué fue lo que pasó en el programa que ya está grabado y que se verá hoy a la noche por la pantalla de América: “Ayer habló de eso mamá porque un poco la critican y contó que en realidad es algo que ella no quisiera tener pero que en este país es necesario por protocolo”, comenzó diciendo la influencer.

“De verdad es esto que les digo que mi mamá no es que dice ‘ay pónganme un seguridad que yo lo necesito’. No viene por ese lado sino porque hace poco vivió un hecho de inseguridad y sintieron que era necesario”, prosiguió Di Aloy, intentando justificar las palabras de su madre.

Al escuchar sus declaraciones, sus compañeros de equipo le preguntaron qué había pasado con Yuyito: “Tenía que ir a un evento y había una manifestación y le empezaron a gritar cosas”, afirmó Brenda. “No sé muy bien qué pasó, pero no pudo entrar al lugar donde tenía que estar, a ese nivel, no pudo trabajar. Entonces ahí, porque ella estaba sola, decidieron que alguien la acompañe pero bueno, ella no está chocha con esta decisión”.

La influencer no logró dar muchas precisiones sobre el protocolo de custodia de su madre. “Creo que la acompañan a todos lados pero no estoy segura. Sé que los chicos que están con ella son divinos”, afirmó la joven, que cerró con una reflexión sobre cómo cambió la vida de su madre, y en cierta medida también la propia, desde su romance con el Presidente. “Imagínense, de tener full libertad a de repente estar siempre con personas que te acompañan a todos lados”, concluyó.