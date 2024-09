Operaron a Esteban Lamothe: "Hice un programa con apendicitis"

Desde hace más de un mes Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia conducen el ciclo de streaming Galanes en temporada baja que se emite por el canal Blender junto con Galia Moldavsky. Cada martes a las 23, los actores sacan a relucir su costado más gracioso al parodiar a muchos de los personajes con los que se hicieron conocidos en las telenovelas.

Pero el último martes se dio algo fuera de lo habitual desde el vamos, cuando Lamothe transmitió desde su hogar, en lugar de estar en el estudio sentado a la mesa junto a sus compañeros. Y horas después se develó el misterio cuando desde la cuenta de Twitter del canal se reprodujo un audio que el actor le envió al grupo de WhatsApp en el que se reúnen los integrantes del programa.

“Grupo, estoy bien, salí bien. Hice un programa con apendicitis. Que quede asentado en los libros de Blender que hay un streamer - bueno, si es que soy eso ya ¿o no? - que se sentó ahí con el apéndice inflamado e hizo un programa. Eso es tener pelotas, eso es ser fanático”, dijo Lamothe sobre su episodio.

“No hay ningún streamer de todos los canales, ni de Olga, ni de Luzu, ni de Blender, que pueda jactarse de algo así. Bye... Que quede en los registros, por favor, en la historia”, remarcó, en broma, luego del percance de salud que debió atravesar.

Operaron a Esteban Lamothe: "Hice un programa con apendicitis"

Más allá de las particularidades que tienen que ver con su desempeño en las novelas, Heredia y Lamothe también abren la puerta hacia su intimidad. La semana pasada, y en tren de confesiones, los actores se sinceraron sobre sus fetiches a la hora del sexo. En la última emisión, la pareja de Brenda Gandini se despachó sobre sus gustos mientras que el ex de Julieta Zylberberg no anduvo con sutilezas.

“Me calienta mucho la media y me gusta mucho que esté medio floja”, arrancó Gonzalo, mientras daba detalles de sus preferencias en la cama. “O sea, ¿viste la punta de la media? Medio floja. Me calienta mucho eso”, contó, sorprendiendo a sus compañeros de ciclo. Pero eso no fue todo.

“Y te voy a tirar otra más, que no tiene nada que ver con la media. La pierna cuando te raspan los pelos...”, lanzó. “¿Viste el ‘raspaje’? Esa lija…”, comentó, en alusión a cómo nacen los vellos después de que pasa una máquina de afeitar. “¿En el pubis o en las piernas?”, indagó Lamothe. “Lija. Vos me das lija y papi está…”, completó, divertido. “Qué lindo encontrar una media y un calzón sucio en el fondo de la sábana allá abajo”, celebró Esteban.

“¿Bombacha puesta y después se la sacás?”, continuó indagando el actor de Las Estrellas y Educando a Nina. “Me gusta mucho la bombacha corrida y me gusta que el algodón esté medio roto, medio gastado”, siguió, sobre qué le gusta de una mujer en la intimidad. “Un cabeza, básicamente”, concluyó, dejando de lado otros fetiches muy populares, como la lencería de encaje.

Lamothe no se quedó atrás y también fue muy concreto sobre cuáles son su “sí” sobre las mujeres y el sexo. “La bombacha corrida es un privilegio de Dios a los seres humanos”, lanzó. “Que tenga un poquito de olor a con… También es verdad que las mujeres que se lavan mucho, no tienen olor a nada, ni gusto a nada”, aseguró, picante.

“Vos necesitás que la vagina tenga olor a vagina”, intervino Galia. “No que esté sucia, pero que tenga gusto a eso. Si no me chuparía una pij… Me gusta chuparme una con… que tenga gusto a eso”, se despachó Lamothe.