La salida de Marcelo Tinelli con su hija Micaela luego de las versiones de embarazo de Milett Figueroa

La salida de Marcelo Tinelli con su hija Micaela (RS Fotos) RS Fotos

Este viernes Marcelo Tinelli asistió al Movistar Arena en Buenos Aires al igual que muchas figuras del ambiente para disfrutar del concierto que dieron Ciro y Los Persas en el microestadio de Villa Crespo. A este plan lo acompañó su hija mayor Micaela, y se reencontró con varios amigos como Pedro Alfonso y Paula Chaves, con quienes trabajó durante muchos años en sus respectivos proyectos.

”Siempre es muy lindo verlos, los adoro”, le dedicó el conductor a la modelo y al productor, quien además, publicó varias fotos y videos con su hija disfrutando de este plan familiar y de una noche soñada repleta de musica y buena onda.

Marcelo Tinelli junto a Paula Chaves y Pedro Alfonso en el concierto de Ciro (Instagram)

Cabe destacar que Marcelo está recién llegado al país tras una escapada a Panamá para pasar tiempo junto a su novia Milett Figueroa y a la que también se sumó el primo del conductor, Luciano El Tirri Giugno.

A través de las redes sociales, Marcelo compartió algunas postales y videos en los que se lo pudo observar disfrutando del tiempo con su novia. Una de las imágenes que resaltó fue una selfie junto a ella, quien recuesta la cabeza en su hombro mientras muestra una amplia sonrisa. A sus espaldas se podían apreciar las inmediaciones del alojamiento que eligieron en Casco Viejo, también conocido como Casco Antiguo de Panamá, en la capital caribeña.

Los lujos del hotel donde se hospedaron Marcelo y Milett

También subió un breve clip en el que se lo ve con El Tirri saliendo del alojamiento y haciendo de las suyas. “¿Qué es el Casco Antiguo?”, le consultó el conductor a su primo, quien le relató la historia del lugar. “Este es el casco histórico de Panamá más conocido como el Morgan’s Place, comenzó relatando respecto a Henry Morgan, un marinero galés que realizó un fuerte saqueo en la ciudad.

También Milett compartió una selfie que se sacó con el conductor en el show de Dante Gebel. “Gracias Dante por esta invitación con mi amor a tu espectáculo. Fue muy hermoso todo”, escribió la bailarina a lo que Marcelo le comentó: “Un regalo al alma. Inolvidable noche en Panamá junto a @dantegebeloficial. Amo haberlo compartido con vos mi amor”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Panamá (Instagram)

A su vez, en medio de las soñadas vacaciones de la pareja y los espectaculares planes que realizaron donde se los vio muy felices y enamorados, se instaló un fuerte rumor luego de que el periodista Ángel de Brito utilizara sus historias de Instagram para interactuar con sus millones de seguidores. Bajo el formato Angel responde, donde invita al público a realizarle las preguntas más diversas, una estuvo directamente vinculada con la posibilidad de que Marcelo y Milett estuvieran esperando un hijo.

”¿Milett está embarazada o se tocó la cara?”, consultó un internauta a lo que el conductor de LAM contestó sin rodeos por una de las posibilidades: “Embarazada”. A raíz de esta respuesta, otros usuarios comenzaron a replicarla por las plataformas digitales e instalaron un debate acerca de esta noticia.

Ángel de Brito aclaró las versiones de embarazo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Instagram)

Así la cosa, el periodista explicó que no se trataba de una confirmación sino de sarcasmo ya que, al ser algo tan personal, no lo hubiera confirmado de esa manera: “Era irónico, por si no se entendió”, sumó el conductor de América TV. Además, Marcelo Tinelli quiso despejar cualquier tipo de especulación al respecto y le contó a Teleshow que esto no era cierto.

Por último, Ángel contestó una duda más que le dejó un internauta en donde le consultaban si Tinelli estaba interesado en volver a ser padre a lo que de Brito cerró tajante: “No va a tener más hijos”, confirmó. Vale destacar que el creador de ShowMatch es padre de Mica y Candelaria, de su relación con Soledad Aquino; luego llegaron Francisco y Juanita durante su romance con Paula Robles y el más chico es Lolo, que tuvo junto a Guillermina Valdes.