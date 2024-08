Así fue el debut de Furia en el programa de streaming de Alex Caniggia: “Para ustedes haters”

Así fue el debut de Furia en el programa de streaming de Alex Caniggia (Video: streaming Carajo)

Tras su salida de Gran Hermano, el futuro de Furia era toda una incógnita. Como si fuera poco, la doble de riesgo había decidido rescindir su contrato con Telefe y alejarse de la televisión. Ante ese panorama, la carrera de Juliana estaba llena de incertidumbre. Sin embargo, en las últimas horas la participante del reality dio a conocer su nuevo trabajo en el programa de streaming de Alex Caniggia.

Después de algunas participaciones esporádicas de Juliana Scaglione en “Toda”, el ciclo que conduce el hijo de Claudio Paul Caniggia, el joven dio inicio a su show con un importante anuncio. Parado frente a un micrófono, el influencer sostuvo: “Con un gran entusiasmo, damos la bienvenida a nuestro fichaje estrella del club Real Carajo Toda. El nuevo fichaje es Furia. La gente te va a ver acá de lunes a viernes. ¿Estás lista para firmar este contrato millonario?”.

Tras su salida de Gran Hermano, Furia contó su nuevo rol en el programa de Alex Caniggia

En un estallido de alegría, la doble de riesgo entró al estudio con los brazos en alto y le dio un abrazo a su compañero. “He conseguido trabajo, para esos que dicen que no trabajo. Estoy súper lista, me traje la camiseta. Esta es la guita que corresponde. Ojo con la letra chica me dijeron”, comentó Juliana con humor frente al micrófono.

Fiel a su estilo, Caniggia tomó un fajo de billetes de debajo de su escritorio y le expresó a la exGran Hermano: “Tengo 50 mil dólares en mano, es el adelanto, como usted cobra. 5.000 dólares por presencia. Imaginate de lunes a viernes acá. Ahí firmó nuestro nuevo fichaje estrella”.

Siguiendo el juego que le proponía el conductor, Juliana miró los billetes y dejó un mensaje para sus detractores: “Tienen la cara del peluca. Para ustedes haters. Esto es fruto de todo mi trabajo. Gracias por pagarme, no me habían pagado. Furiosos ataquen, a los que no lo son también. Estoy muy agradecida. Mucha felicidad y gracias a Carajo por contratarme, estoy muy contenta, es una locura”.

Furia se despidió de la televisión

Furia contó el motivo por el que se aleja de la televisión (Video: streaming Carajo)

Desde su salida de la casa de Gran Hermano, las polémicas no dejaron de girar en torno a Juliana. Desde el precio que tenía por sus saludos al dinero que cobraba por sus presencias, los rumores seguían a la jugadora. Fue en ese contexto que aprovechó su visita al programa para hablar de su futuro en los medios. “Yo creo que yo ya cumplí un rol en la TV. Ya pasaron siete meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar pero para mí. Siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento”, comenzó diciendo Juliana.

“Si en algún momento la televisión cambia y es mucho más humana y amena me parece que estaría copado trabajar acá pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan no. Porque hoy tengo la posibilidad de que Moria Casán hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la televisión que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele o a ellos”, concluyó Furia.