El emotivo reencuentro de Bautista Mascia tras ganar en GH: el abrazo con su tío sobreviviente de la tragedia de Los Andes

El cantante compartió un emotivo encuentro con un ser querido y causó furor en las redes (Gran Hermano - Telefe)

Bautista Mascia logró ganarse un lugar en el corazón de los fanáticos de Gran Hermano (Telefe). Luego de quedarse con el título de la última edición del reality y apagar las luces de la casa, el uruguayo comenzó el proceso para reincorporarse a la sociedad y, además, reencontrarse con sus seres queridos. Entre las personas que estuvieron esperándolo con ansias se destacó su tío Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de los Andes, quien le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales.

“Después de 7 meses, llegó el reencuentro con mi sobrino, ¡el ganador de Gran Hermano!”, escribió el conferencista de 71 años a través de su cuenta oficial de Instagram. Junto a la publicación, el exrugbier le sumó una foto donde se lo ve abrazado al músico, quien le devuelve el gesto con uno de sus brazos Por su parte, el joven le respondió: “Grande Guzer, un ejemplo. Muy lindo volver a ver a la familia”.

Con el correr de las horas, el posteo superó los 16 mil ‘me gusta’ y causó un sinfín de reacciones entre los usuarios que seguían al sobreviviente y al exparticipante del certamen. “Volvió a su tierra siendo campeón, ¡qué orgullo!”, “dos ganadores de la vida”, “mis respetos a ese hombre, ganador de la vida”, “dos cracks”, “dos grandes se reencuentran”, “mi admiración para usted, señor Zerbino”, fueron algunos de los tantos mensajes que se destacaron en la sección de comentarios.

Las emotivas palabras del sobreviviente uruguayo a su sobrino (Instagram)

Cabe recordar que el vínculo familiar entre ambas figuras se dio a conocer por parte de Fede Bongiorno. El periodista obtuvo la información de Juan Caruso, uno de los miembros del elenco de la película La Sociedad de la Nieve (Netflix), la recreación de la tragedia a la que sobrevivió el exdeportista uruguayo. “Me confirmó mi fuente exclusiva alias @Juanicar2 que efectivamente Bautista es sobrino político de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes”, escribió a través de la red social X, previamente conocida como Twitter.

En paralelo, Bautista les contó a sus compañeros de reality, quienes se mostraron interesados por la historia de vida de su tío. “Se quedaron sin comida y en un momento dijeron ‘tenemos dos opciones o nos morimos o usamos el cuerpo de nuestros amigos’ y lo que interpretaron fue que nos lo dejaron para que nosotros vivamos”, comenzó a relatar el artista, quien luego explicó que “uno tuvo los hue… de ser el primero y después, ya está”.

Uno de los actores de la película confirmó el vínculo (X)

“Contanos cómo los encontraron que no me acuerdo”, le pidió Zoe Bogach en ese entonces al jugador, quien no dudó en relatar el hecho con lujo de detalles. “Caminaron (Fernando) Parrado y (Roberto) Canessa, eran dos de ellos, caminaron por diez días en medio de la montaña, abrigados con cualquier cosa, la pasaron para el oje…, hasta que llegaron a un valle y encontraron a un chabón a caballo del otro lado del río, tenían un papel, lo envolvieron en una roca, lo tiraron al otro lado del río y el arriero lo agarra, es un chileno, y en el papel está la carta que dice ‘vengo de un avión que cayó en una montaña, estoy hace 72 días, nuestros amigos se murieron’”, continuó Bautista sobre el momento en que su tío y el estudiante de medicina lograron captar la atención del hombre que los encontró.

El participante recordó cómo encontraron a los sobrevivientes (Video: Gran Hermano - Telefe)

“Y el chabón arranca para la primera ciudad que tenía... no me acuerdo cuál era y llega y tira la data. Era una búsqueda que se había suspendido, que todo el mundo estaba hablando de eso, ya los habían dado por muertos y ahí pasa un helicóptero y los levanta a ellos”, sumó el ganador del programa, quien pese a conocer completamente la historia no pudo ocultar su emoción.

“Lo que debe haber sido eso. Los chabones estaban ahí y 10 días después aparece un helicóptero, Parrado y Canessa arriba llegando a rescatarlos, impresionante, se me pone la piel de gallina”, expresó ante la mirada atenta de los participantes que lo acompañaban en el patio de la casa. Además, dejó en claro el orgullo que sentía por Gustavo: “Heroico de verdad, después de haber caminado 10 días por la nieve a no sé cuántos metros de altura, cagándose de frío...”.

Baustista y su tío Gustavo durante su vista al punto donde ocurrió el incidente (X)

“Yo fui en febrero, estuvimos acampando por dos días”, reveló en otro momento de la conversación respecto a su visita al punto donde se recuerda a las víctimas del hecho. Ante las consultas de los jugadores, también les indicó que en el presente Zerbino y otros sobrevivientes se dedican a dar conferencias y eventos en conmemoración del evento.