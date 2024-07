Enrique Sacco compartió imágenes del festejo por la graduación del hijo de Débora Pérez Volpin: “Orgulloso de vos”

Enrique Sacco compartió imágenes del festejo por la graduación de Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpi (Instagram)

“Seguimos siendo una familia. Están en mi vida y lo van a estar para siempre. Son mis hijos del corazón”. Enrique Quique Sacco le decía estas palabras a Teleshow, al cumplirse el tercer aniversario de una muerte que todavía suena absurda: la de Débora Pérez Volpin. La conductora perdió la vida el 6 de febrero de 2018, cuando le realizaban un estudio clínico programado.

Desde entonces, se priorizó el amor en esa gran familia ensamblada que habían construido y que incluía a todos. Tanto a Agustín y Luna -los hijos que la periodista tuvo con el camarógrafo Marcelo Funes; los dos hijos que él tuvo después con la periodista Melina Fleiderman; como Quique -quien era la pareja de Débora en aquel momento-. Luego, tras un duro duelo, el periodista se casó con María Eugenia Vidal y ella junto a sus hijos Camila, María José y Pedro también se sumaron al grupo. Desde entonces no es extraño ver imágenes de todos compartiendo una cena o distintas actividades.

Esta vez, la excusa para juntarse todos fue la graduación del hijo mayor de Débora. Agustín Funes se recibió de Licenciado en Comunicación, siguiendo los pasos de su madre, quien durante muchos años fue la cara de los noticieros de El Trece y TN. Fue Sacco quien compartió las imágenes de la reunión familiar con una serie de fotos y un emotivo texto. “Felicitaciones Agustín. Muy feliz de acompañarte a recibir tu diploma de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UBA”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

“¡Orgulloso de vos! Un título merecido por tu capacidad, convicción y esfuerzo. Era lógico celebrarlo en familia y con los amigos. Disfrutalo, son muy buenos tiempos”, completó junto a una foto juntos con el diploma y varias tomas cariñosas con los seres queridos del joven.

Agustín Funes con su diploma

Una foto de la familia ensamblada, amigos de Agustín y seres queridos

Sacco y Pérez Volpin estuvieron en pareja durante casi siete años y durante ese tiempo el periodista formó un excelente vínculo con los hijos de la periodista. Compartieron viajes, cumpleaños, comidas y todo tipo de eventos familiares. Y tras su muerte, Quique fue una especie de guía para ellos. Por eso cuando Agustín decidió seguir los pasos de su madre, el periodista lo invitó a realizar una columna en su programa en Radio Del Plata.

En ese entonces, junio de 2020, el joven habló con Arriba Argentinos sobre su debut y la pasión heredada: “Sin duda mamá me transmitió algo sobre el periodismo. La carrera de comunicación, que es la que estudio y me quedan un par de años para recibirme, la empecé originalmente porque tenía esa influencia en casa. Por mamá y por papá. Por supuesto que ella me inspiró en un montón de cosas. Aunque estoy haciendo mi camino, y no sé dónde terminaré ni cómo, pero es una compañía que tengo siempre”.

Quique Sacco, Agustín y Luna Funes, y la mamá de la periodista, Marta Lea Volpin

En diciembre de 2023, cuando estaban por cumplirse 6 años de la muerte de Débora Pérez Volpin, el segundo juicio oral por el caso tuvo su veredicto. El tribunal oral decidió absolver a Roberto Martingano, ex director del sanatorio de La Trinidad de Palermo; acusado de encubrimiento; y a Miriam Frías, la instrumentadora quirúrgica que atendió a la víctima y se le había imputado por falso testimonio.

Débora tenía 51 años cuando murió pasadas las 17 horas aquel 6 de febrero de 2018. Se había internado por unos fuertes dolores estomacales a los que los médicos no terminaban de encontrarle explicación y debía hacerse una endoscopia. Al entrar al quirófano, habló con la anestesista. Luego se durmió. Nunca volvió a despertar.

En agosto de 2019, un tribunal a cargo del juez Javier Anzoátegui estableció que la periodista murió por la “conducta imprudente y negligente” del médico endoscopista durante el procedimiento de “video endoscopia digestiva alta”. En consecuencia, Diego Bialolenkier fue condenado a tres años de prisión condicional por homicidio culposo, con una pena sin cumplimiento efectivo. Mientras que la anestesista quedó absuelta.