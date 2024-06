La picante chicana que Cata de Gran Hermano le dedicó a Furia cuando le preguntaron si están reconciliadas

Cata Gorostidi habló de su vínculo con Furia luego de su eliminación

La eliminación de Juliana Furia Scaglione de la casa de Gran Hermano (Telefe) reabrió heridas que quedaron pendientes con algunos de sus excompañeros de juego al reencontrarse con ellos. De ese grupo, Catalina Gorostidi es una de las que más se mostró renuente a querer acercar las partes y saldar diferencias.

Sin embargo, en la gala del pasado domingo, ambas se besaron en el set del programa conducido por Santiago del Moro y hubo quienes hablaron de una reconciliación entre ellas. Así las cosas, esta mañana Cata fue abordada por un notero de LAM (América) quien le preguntó si era verdad que habían dejado a un lado sus diferencias. “Es la mejor, es la protagonista, es la más genia, es la mejor, la mas capa, la más inteligente, pero... ¿Sabés qué? Perdió todo... ¡Chauchis!”, dijo la médica pediatra llena de ironía.

El cronista también le preguntó a Gorostidi por su pelea con Florencia Cabrera, otra exparticipante en la corriente edición del reality show. “Ya todos saben, yo a Florencia no me la banco, me parece mala leche. Pero nadie sabe nada, siempre la que hace los malos tratos soy yo. Entonces, que sigan hablando”, se defendió y luego, volvió a la carga contra Furia. “Es divina, hace show, me encanta. Eso se lo reconozco. Divina”, se despachó.

Catalina Gorostidi

“¿Cómo se sintieron ustedes con las agresiones que sufrieron por el fandom de Furia?”, le preguntó el periodista del programa que conduce Ángel de Brito. “Eso fue tremendo, terrible las agresiones de los Furiosos. Yo sé que no es Furia”, respondió. Acto seguido, y sin mediar preguntas, aclaró cómo es su vínculo real con la doble de riesgo. “Pero no me amigué con Furia. La saludé cordialmente porque eso es lo que se debe hacer. Y nada, después, ella hace show. Es divina, es la mejor, la mejor de todas, la felicito, pero perdió”, volvió a decir con sarcasmo.

“¿Creés que en el panel la tratan entre algodones?”, le repreguntó el cronista acerca de la actitud que toman algunos de los integrantes del debate de GH quienes se mostraron abiertamente fanáticos de Furia. “Los panelistas son todos ‘Bebé Reno’ menos Ceferino (Reato)”, se burló, haciendo referencia a la serie de Netflix que fue tendencia en las últimas semanas.

El beso entre Furia y Cata de GH

El comentado beso entre Furia y Catalina se dio casi al final de la emisión del pasado domingo, cuando del Moro le preguntó a la médica quién pensaba que sería eliminado, a lo que ella sin dudar aclaró que “mi ganador es el Chino, yo quiero que él gane Gran Hermano, obvio”. Algo que finalmente no ocurrirá, dado que Martín Ku se fue del juego. Sin embargo, ahí fue que Furia aprovechó la ocasión para comenzar a gritar desde su asiento: “Te amo, Cata. Sé que me amás”.

La receptora del mensaje, en tanto, rechazó el gesto con un cortante. “Yo no, perdón. Te saludo, pero no”, manteniendo su postura distante. No obstante, la doble de riesgo insistió con sus muestras de afecto, lo cual causó tensión entre los presentes. Agostina, otra participante de la edición, observaba sonriente, aunque con nerviosismo.

Tras pararse, Furia consultó si podía abrazar a Cata ya que “yo sé que me ama”, a lo que la aludida aclaró: “Yo a Furia la amo, no como los panelistas que son ‘Bebé Reno’, pero no generalizo”. Ese comentario fue el disparador para que la última mujer eliminada del juego lance otra declaración controvertida diciendo: “Te amo, si no fueras hétero serías mi mujer”. Y así, para sorpresa de todos, se lanzó hacia la tribuna y la abrazó, a la vez que le dio un beso. La reacción de Catalina, con una amplia sonrisa, dejó en evidencia una relación compleja y cambiante entre ambas participantes.