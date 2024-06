Furia se negó a dar una nota con LAM y Yanina Latorre fue lapidaria con su hermana: “¡El codazo que le dio al notero!”

Tras su sonada salida de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana Furia Scaglione sigue dando de hablar y es comidilla de los programas de chimentos a diario. Así, este lunes por la tarde fue abordada por un móvil de LAM (América) y, si bien no dio grandes declaraciones, se convirtió en noticia por la mala actitud que tuvo su hermana Georgina Coy Scaglione con el notero.

“Coy, ¿cómo estás? Denunciaste un fraude, ¿seguís pensando lo mismo?”, le preguntó el movilero luego de ver cómo se bajaba de un auto. Sin embargo, la hermana de la exparticipante del reality show, no dio declaraciones. “¿Querés decir algo hoy? Hablaste de fraude”, insistía el hombre pero la mujer no le respondía nada a la vez en que encaró para la puerta de un edificio con el celular pegado a la oreja, intentando hacer una llamada. Al llegar al inmueble, apareció Furia en el hall y el notero lo advirtió. “Ahí está Furia... Hola, Furia, ¿cómo va, todo bien? Para que te saludo bien”, dijo pero Coy se interpuso entre él y su hermana, queriendo impedir el contacto directo.

“Chicos, un saludo nomás, no puedo dar notas”, dijo Furia fuera de micrófono pero dispuesta a entablar un contacto con el cronista. Incluso, se acercó para darle un beso y un abrazo. Tras el saludo, Coy vuelve a interponerse y se la lleva en dirección al automóvil que estaba estacionado. “No puedo dar notas, la estoy pasando re piola”, dijo Furia a la pasada. El notero insistía con sus preguntas, pero la doble de riesgo no se las respondía. “No puedo dar notas, después hablamos”, reiteraba mientras se acercaba al coche.

En ese momento, se dio un movimiento violento de Coy para con el cronista, dándole un empujón o codazo con la intención de abrir la puerta del auto y meter adentro a su hermana. “Ay, perdón, no te enojes”, fue la reacción del cronista del ciclo que originalmente conduce Ángel de Brito, aunque por estos días está de vacaciones y quedó a cargo Yanina Latorre. “No puedo dar notas, ¡perdón! Después hablamos, ya va a llegar el momento”, alcanzó a decir Furia ya adentro del auto. El cronista insistió con los interrogantes, pero le cerraron la puerta y las ventanas justo antes de que el móvil arrancara con destino incierto.

El momento en que Coy, la hermana de Furia, le pega un codazo al notero de LAM

Al finalizar el tape, volvieron al piso y Yanina tomó la palabra para comentar la “no nota” con Furia, haciendo hincapié en la polémica actitud de Coy. “Primero: el codazo que le metió Coy a Ale. Es lo que vengo diciendo desde que arrancó el programa: el problema no es Furia, es la hermana. Furia salió educada, le dijo: ‘No puedo dar notas’, que es verdad, le dio un beso, lo abrazó. Y ella se le ponía como en el medio”, comenzó despachándose la mujer de Diego Gambetita Latorre.

“Furia le dijo a su hermana: ‘Dejame que lo voy a saludar’. Pero ella le ponía la mano en la boca”, puntualizó Yanina y luego atacó con dureza a Coy. “La hermana tiene una grande que está viviendo a través de Furia: la guita, el negocio y una fama que no le corresponde, porque se apoderó de su Instagram. Cuando empezó Gran Hermano, ¿se acuerdan que fue denunciada porque se quedaba con guita y con canjes y chivos de Furia?”, planteó la transitoria bastonera del ciclo que se emite de lunes a viernes por América.

“Furia estuvo tranquila, le dijo: ‘Ya voy a contestar’. Estuvo amorosa”, cerró Latorre con sus consideraciones, planteando diferencias entre las hermanas Scaglione ante la actitud adoptada con la aparición del móvil.