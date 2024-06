Delfina Gérez Bosco salió en defensa de Ricky Diotto por su conflicto con María Fernanda Callejón: “Creo en lo que me cuenta”

Delfina Gerez Bosco salió en defensa de su pareja (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

En medio de la tensa situación entre Ricky Diotto y su exesposa María Fernanda Callejón, su actual pareja Delfina Gerez Bosco salió en su defensa. Luego de los dichos de la actriz en La Noche de Mirtha (El Trece), quien aseguró que sufrió violencia de género por parte de su exmarido y padre de su única hija, Giovanna, por la cual presentó una denuncia en la Justicia, la modelo se puso del lado del músico y expresó su postura.

“Él dijo que la Justicia estaba enterada de todo lo de la denuncia. Yo no quiero decir cosas que no sé y no vi, ¿sí?”, aseguró la exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece) a Socios del espectáculo sobre el relato de la exvedette, quien señaló que su separación se debió, entre otras cosas, a “un empujón”. En ese sentido, continuó: “Yo le pregunté la primera vez que lo vi, porque cuando estás conociendo a alguien, hablo como cualquier mujer en el mundo. Le dije ‘che, ¿es verdad esta situación que tuviste con tu mujer?’. Yo viví situaciones violentas en mi familia, por lo que puedo llegar a percibir si alguien puede ir para ese lado, pero conmigo nada que ver. Yo lo amo”.

Al ser consultada por la personalidad de Diotto, Gerez Bosco señaló que se trata de “un tipo simple”. Claramente no se muestra como realmente es porque no es un tipo de los medios, si bien estuvo muchos años ligado a alguien mediático. Yo cuando lo vi, lo reconocí por eso... Tiene una familia preciosa, tiene amigos que lo aman, que habla de cosas normales. Claramente, yo soy una persona muy pasional, por lo que intento cuidarme con las palabras y ustedes saben un montón de cosas, incluso más que yo”, expresó con cautela.

La pareja se mostró públicamente en medio de un show hace un mes (Instagram)

Respecto a las acusaciones de María Fernanda, Delfina sostuvo: “Hay cosas que yo no viví, por lo que no puedo hablar. Me refiero a que soy parte de la vida de Ricky hasta ahora, pero lo que noto... No puedo hablar de ella porque no la conozco”, terminó diciendo. “¿Vos pensás que volver a verla a Fernanda revolvió todo eso? ¿Pensás que Ricky volvió a sentir ese miedo sabiendo que hay una denuncia activada? Porque Fernanda puede estar o no mintiendo, pero hay una denuncia”, le consultó Matías Vázquez, el cronista, a la actriz en alusión a su encuentro en el evento que se dio en el teatro Colón. “Me voy a mandar una pifiada, pero si yo denuncio a alguien porque le tengo miedo, nunca le pediría una foto”, afirmó, para terminar disculpándose con un “la estoy cag…”.

Delfina Gerez Bosco se refirio a la situacion legal de su pareja y Maria Fernanda Callejon en medio de su divorcio (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Más adelante, Delfina continuó con la defensa hacia su pareja. “Hablo todo con él. No quiero desacreditar. Hay muchas cosas que dice que no son verdad. No siento que así sea. No puedo decir que no fue porque no estaba ahí. Como mujer lo hablo, porque si viene una amiga y me cuenta algo...”, sentenció, sobre la visita de Callejón al ciclo de Mirtha Legrand. Además, aseguró que “en teoría, en breve la Justicia va a decir ciertas cuestiones que tienen que dividir, mitad y mitad a favor de cada uno”.

“Lo que quiero decir, si bien el nombre de él no está manchado porque él labura y es súper respetado en su profesión, hay que tener cuidado. Las etiquetas son fáciles de poner. Hay un montón de tipos del medio que son violentados por sus novias, no digo que sea su caso, pero tengo muchos amigos que han pasado por eso”, lanzó la modelo, en otro momento de la nota, al equipo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Acto seguido, la exparticipante de El Hotel de los Famosos confesó que está conociéndose con su pareja progresivamente, por lo que todavía no conoció a la hija que tiene en común él con la exvedette. “Somos súper respetuosos, vamos viendo que se dé orgánicamente. Nosotros no nos vemos mucho durante la semana porque tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros respectivos laburos e hijos, pero hablamos... Queremos cuidar nuestra relación”, sumó. “Creo en lo que me cuenta. A Ricky lo amo”, concluyó.