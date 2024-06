Los tensos cruces de Furia con Sol Pérez y Ceferino Reato en la Gala de Gran Hermano

Ceferino Reato enfrentó a Furia (Telefe)

Juliana Furia Scaglione dejó la casa de Gran Hermano el pasado martes, pero su presencia sigue resonando en los medios. La ex participante asistió en la última gala de eliminación y tuvo una serie de enfrentamientos con los analistas del ciclo, quienes no se callaron nada y expresaron todo lo que también decían en momentos en que la participante se encontraba dentro de la casa.

Durante su participación en el panel del programa para discutir el juego desde una perspectiva externa, Juliana no pasó inadvertida. Desde el inicio de la temporada, Ceferino Reato, analista político, fue uno de sus principales críticos y aprovechando su salida, la confrontó directamente, tal como se pensaba que sucedería.

Desde el inicio del ciclo, Reato ha sido un crítico de Scaglione y aprovechó la oportunidad para confrontarla tras su salida del programa. Reato hizo una comparación entre el juego de Furia y el de otros participantes, al señalar: “Espero que el que se vaya sepa perder, y no como otros jugadores que me parece que no saben perder”. La doble de riesgo miraba atentamente al analista y cuando éste terminó su reflexión ella le extendió la mano en señal de apoyo a sus palabras.

Fue entonces que ella respondió al periodista, al momento que remarcó que su intención siempre fue seguir siendo auténtica, incluso después de la eliminación: “Él lo que expresa es lo siguiente... cuando un jugador es eliminado ya tiene que dejar de jugar. Y él lo que nota en mí es que yo ya sentí que fui eliminada y sigo jugando”, para luego llamarlo “el rey de la tergiversación”.

En ese instante él aclaró: “No, al revés. yo pienso que vos no sabés perder, todavía no sabés perder”, lo que generó un inmediato griterío de la tribuna, que no se, mostraba de acuerdo con esa postura, y el “Furia ya ganó”, que sonaba en todo el estudio. La doble de riesgo aprovechó a aclarar que ella ya había triunfado al ganarse el cariño de la gente, ante lo que él con una sonrisa burlona atinó a decirle: “Pero te sacaron” le recordó Reato.

El cruce entre Furia y Sol Pérez (Telefé)

“No hay ningún participante, creo yo, que haya ganado tanto como lo que gané. A mí la gente me para en la calle, y me está pasando ahora porque recuerden que estuve mucho tiempo con el aislamiento, entonces no pude salir a hablar directamente, no tuve el celular. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle, se los digo a todos”., explicaba Furia su situación, instante en que Reato la apuró a recordarle que “te sacaron con el 62%”. En ese punto, quien dio por finalizada la charla fue el propio Del Moro a explicar: “La temporada pasada ganó Marcos, bien ganó Marcos. Pero hay personajes que también se recuerdan mucho. Esta temporada ella no llegó al final, pero yo no diría que ha perdido”.

Pero este no sería el único cruce de palabras, ya que también hubo un tenso momento entre la exparticipante y Sol Pérez. El disparador fue el presente de Emma dentro de la casa, ya que se siente excluido y solo, al no tener un grupo de pertenencia. Según la visión de la panelista, esto lo utiliza a su favor al ponerse en el papel de víctima de la situación. Ante ello, Furia aclaró que “no nos integran, cada vez que la casa se va vaciando se van viendo muy bien las conexiones y las divisiones”.

“Pero Furia, vos te alejabas de todos”, se ocupó de recordarle Pérez, a lo que la última eliminada aclaró: “Yo automáticamente entré y dije que no voy a tratar de generar conexiones porque soy muy sentimental. Entonces lo que me conviene es, si tengo un grupo de referencia, como éramos, un grupo de cuatro minas, que creo que, si no hubieran pasado un montón de cosas y vamos a cerrarlo ahí, hubiéramos llegado a esta altura tres”.

Marisa Brel, quien hasta el momento no había emitido palabra, disparó: “Las echó a todas Furia”, dando por sentado que las actitudes de la exparticipante fueron el detonante para que las demás mujeres vayan dejando la casa. Y fue entonces que Pérez reafirmó esas palabras al expresar: “Pero Furia, las sacaste vos”, a lo que la aludida simplemente contestó que “no te voy a faltar el respeto porque te amo”, ante lo que el conductor dio por terminado el debate y pasó a otro tema.