Georgina Barbarossa pidió disculpas por un controvertido momento que vivió en TV: “No estoy a favor del maltrato animal”

Georgina Barbarossa pidió disculpas por un momento que vivió en TV: "No estoy a favor del maltrato animal"

Luego de recibir distintos mensajes remarcando su “error” y acusándola de tener un doble discurso, Georgina Barbarossa decidió hablar a través de sus redes sociales y explicar lo sucedido. Todo se dio el jueves pasado cuando la conductora, conocida por defender el cuidado y los derechos de los animales, leyó en vivo una publicidad de Mundo Marino en A la Barbarossa (Telefe).

Tras la indignación de muchos seguidores, y el mensaje de algunas organizaciones de protección animal, Barbarossa publicó un video en su cuenta de Instagram: “Quiero hacer una aclaración porque realmente me equivoqué. El jueves pasado yo estaba haciendo el programa en vivo, obviamente, y me traen un montón de publicidades, los PNT (publicidad no tradicional). Me los traen con cartulinas que voy leyendo. Yo siempre los leo antes del vivo, pero ese día el chico de comerciales no vino y la productora me empezó a poner los carteles y yo leo una publicidad de Mundo Marino”.

Luego, la actriz contó el momento en el que se dio cuenta del error que había cometido: “Cuando la termino de leer me doy cuenta que yo no tenía que hacer esa publicidad porque ideológicamente no coincido para nada, porque soy proteccionista y siempre estoy a favor del cuidado y de la libertad de los animales”. Junto al video, la figura de la televisión escribió: “Perdón. Aquí mis disculpas y mi explicación de lo que pasó. No estoy a favor de Mundo Marino ni nada que sea maltrato animal”.

Así las cosas, la conductora explicó que habló con las autoridades del canal para no volver a leer esa publicidad: “A raíz de esto yo comento en el canal que esa publicidad de Mundo Marino no la voy a hacer más, pero ya me había equivocado, había metido la pata. Me escribió la gente de Proyecto Galgo, donde también estoy a favor de la liberación de los galgos, para que adoptes uno. También hice miles de videos, ya inclusive en el año 98 cuando vino un barco de Greenpeace para que cuidásemos a las ballenas. Yo fui con Vasco, con mi marido”.

La propuesta de ley Kshamenk busca convertir en ley la prohibición de espectáculos con animales marinos silvestre en Argentina

Por último, mientras de fondo se escuchaba a sus perros ladrar, Georgina reflexionó: “Pido disculpas porque si no mi discurso es ambiguo y trato de ser la persona más coherente posible. Perdón, me equivoqué, lo leí. Lo tendría que haber leído antes, pero eso no fue un error mío. En la vorágine de un programa en vivo uno lee cosas y a veces dice cosas y se manda mocos, como por ejemplo este caso. Pido mil disculpas, no estoy a favor de Mundo Marino, no estoy a favor del horror que hacen con los animales, así que quería dejar esto en claro. Muchas gracias”.

En noviembre de 2023, la propuesta #LeyKshamenk llegó al Congreso. La misma se presentó en la cámara Baja de la mano de un nutrido grupo de personas y una caja que contenía las más de 690 mil firmas para que el pedido se convierta en norma nacional. “Mantener a un animal cautivo es éticamente inaceptable”, dijo la jueza Elena Liberatori, quien es parte del reclamo.

La propuesta, que busca convertir en ley la prohibición de espectáculos con animales marinos silvestre en Argentina, recibe su nombre de la orca Kshamenk, una macho que vive confinado en las piletas del acuario de San Clemente del Tuyú. Se trata de uno de los dos oceanarios más grandes del país y considerado atractivos turístico en la Costa Atlántica. Por eso, y amparados en lo que desde hace unos años sucede con los animales terrestres en los zoológicos, un grupo conformado por expertos en derecho animal, proteccionistas y legisladores presentó el proyecto de ley.